Wo die Zeit stehen blieb…

Die Sächsische Schweiz hat ihren Reiz – links und rechts der Elbe gibt es malerische, wilde unberührte Natur. Die Haupttouristenströme gehen, das liegt in der Natur der Sache, bekannte Pfade. Abseits derselben wird’s ruhig. Das Schwarzbachtal zum Beispiel ist eher ruhig und beschaulich.

Wer hätte gedacht, dass es hier, ausgerechnet hier!, ein Restaurant gibt, was deutlich über dem Schnitt der ortsüblichen Küche agiert!

Im Landgasthaus Schwarzbachtal (nächst größere Orte: Hohnstein und Sebnitz) versucht seit Anfang der 90er Jahre Barbara Siebert, eigentlich eine promovierte Germanistin, mit anspruchsvoller Küche das Unmögliche möglich zu machen.

Beim letzten Besuch war das Haus voll! Service und Küche waren sichtlich überfordert, und die ganz hohe Schule ist es auch nicht, die man erfährt (die Weinflasche kommt offen an, es wird zügig eingeschenkt – was soll das Probieren, schmeckt schon!) – doch man mag nicht so recht böse sein und verabschiedet sich sehr bewusst mit einem „Auf Wiedersehen!“ Woran’s liegt? An der Liebe zum Detail zum Beispiel: Hausgemachte Essenzen von Kräutern aus dem Garten, möglichst viel Produkte vom Bauern um die Ecke, Angebote für Vegetarier – das alles sind keineswegs Selbsverständlichkeiten im Bockwurstmitsenf-Umland. Und weil wir es nicht missen möchten und den Durchhaltewillen der Zugereisten unterstützen, sehen wir uns sicher bald wieder im Landgasthaus Schwarzbachtal.

Landgasthaus Schwarzbachtal

Niederdorfstr. 3

Lohsdorf

01848 Hohnstein

Tel. 03 59 75 / 8 03 45

www.schwarzbachtal.de

Geschlossen: Do.