In der Porzellanmanufaktur in Meißen gibt es das echte Meissener ja quasi im Überfluss – und wer es zu Hause nicht hat, aber gerne einmal vom edlen Porzellan essen möchte, der hat in der Manufaktur gleich an zwei Stellen dazu Gelegenheit: unten im Café und in der zweiten Etage im Restaurant Meissen.

Ein Blick ins Restaurant – und man sagt „wow“! Es ist hell, oben blickt man ins offene Dachgebälk, die Tische sind eingedeckt, eine große Prunkvase steht wie zufällig herum, Blumen auf den Tischen und der großen Anrichte. Hier könnte es uns gefallen! Wieso könnte? Hinein!

Wir waren mittags da und wollten nicht so arg zuschlagen, aber je ein Süppchen und einen kleinen Salat mussten wir probieren – und dazu, wie könnte es anders sein – ein Glas Wein vom Prinzen. Die „Rahmsuppe von roten Linsen mit gebratenem Lammfilet“ (5,80 €) hätten wir uns ein wenig aufgeschlagen gewünscht, so ruhte sie still wie der See in ihrem stilvollen Behältnis, aber die Lammfilet-Scheiben waren schön rosa gebraten, und geschmeckt hat’s auch. Also was soll das Meckern? Ähnlich könnte man es für die „Kartoffel-Lauch-Suppe mit gebratenen Pilzen“ (5,40 €) formulieren: Schöne leicht pfeffrige Pilze in einer wohl schmeckenden, aber keineswegs spektakulären Suppe.

„Gebackenes Kalbsbries mit Remouladensauce und steirischem Kartoffelsalat“ (7,50 €) war eine ganz glänzende Wahl – denn Kalbsbries bekommt man ja erstens überhaupt nicht so oft und zweitens nicht immer tadellos zubereitet. Hier war das Bries perfekt, und sowohl der Kartoffelsalat wie auch die Remoulade passten hervorragend. Dagegen war der „Warmer Salat von mediterranem Grillgemüse mit gebratenem Lachsfilet“ irgendwie nur normal. Aber gut normal!

Das wäre doch mal was für den Abend! Leider nur bedingt, denn die Öffnungszeiten sind eher ungewöhnlich und nichts für spontane Walk-Ins: „Wenn bis 19 Uhr keine Reservierung eingegangen oder Gäste eingetroffen sind, so schliessen wir um 19 Uhr unser Restaurant. Sind Gäste im Restaurant oder Reservierungen vorhanden, schliessen wir, wenn der letzte Gast gegangen ist“, sagt Restaurantleiter Matthias Gentsch, der uns diesen Mittag so kompetent wie freundlich bedient hat. Einerseits eine schöne flexible Lösung – andererseits nichts für Ausgeh-Spontis…

Restaurant Meissen

Talstraße 9

01662 Meißen

Tel.: 03521 – 46 87 30

email: info@gastronomie-meissen.com

Geöffnet:

Café MEISSEN von 9 bis 18 Uhr

Restaurant MEISSEN von 11 bis 19 Uhr, mit Reservierung auch spätere und längere Öffnung möglich

[Besucht am 6. März 2010 | Karte der hier besprochenen Restaurants in Dresden und Umgebung]