Die Zahl vernünftiger Besenwirtschaften (oder, wer das Wort lieber mag: Straußwirtschaften) in Dresden, Meißen und Radebeul hält sich in Grenzen. Mehr wären schöner, vor allem mehr von der Sorte wie die jüngst besuchte Straußwirtschaft Schurig. Wir hatten entlang des Sächsischen Weinwanderwegs schon bei früheren Wanderungen Hinweiszettel entdeckt, waren ihnen aber nicht gefolgt. Bei unserer Pfingst-Wein-Wanderung allerdings kam uns der Hinweis gerade zurecht, war doch der Weg zuvor lang und der Durst auf Neues groß genug.

Die Besenwirtschaft findet im großen, gepflegten Garten des Hauses Barkengasse 36 statt. Hier eine Sitzgruppe unterm Schirm, dort eine am Teich, hinterm Busch wieder eine: Man sitzt nicht allein und doch ungestört an schönen Holztischen. Für den ganz großen Andrang gibt es noch Tische und Stühle unterm Sonnensegeldach. Die Straußwirtschaft, so lesen wir auf der Karte, läuft nun schon die sechste Saison – und Dank guter Ernte im vergangenen Jahr kann man die Weine nicht nur vor Ort probieren, sondern auch auf Flasche gezogen mitnehmen.

Alle Weine stammen aus weniger als einem Hektar in zwei Lagen: vom Johannisberg unterhalb der Wettinshöhe und vom Steinrücken (unterhalb Neufriedstein). Sie werden in der vierten Saison im eigenen Weinkeller selbst ausgebaut. Vor Ort ausgeschenkt werden die Weine in 0,25-l-Karaffen zu Preisen, bei denen man andernorts in Sachsen nicht mal 0,1 Liter bekommt (3 Euro für Müller Thurgau, je 3,50 Euro für Riesling, Weißburgunder, Dornfelder und 3,90 für Grauburgunder und Traminer). Die Weine sind nicht sensationell, aber im Einklang mit dem Ort bestens trinkbar. Nicht selbstverständlich und bei warmen Wetter eine große Hilfe: Die Karaffen kamen im Weinkühler! Uns gefiel der Grauburgunder am besten – und als wir die Chefin beim Bezahlen nach ihrem Lieblingswein fragten, brachte sie gleich einmal noch einen Viertelliter vom hauseigenen Traminer an den Tisch und sagte: „Der – probieren Sie ihn mal!“ Soviel Lockerheit und Gastfreundschaft bereitet uns großes Vergnügen!

„Für den kleinen Hunger“ steht auf einer Extra-Karte. Das Angebot rundet die Rast trefflich ab, denn sowohl das Stück Zwiebelkuchen (2 Euro) als auch der „Pikante Wurstsalat“ (mit sehr knusprigem und frischem Brot! – 4,50 Euro) tun gut bei so einer Weinprobe im Grünen.

Fazit: Eine der schönsten Besenwirtschaften der Gegend, mit eigenen selbst gekelterten Weinen, vorbildliche Gastfreundschaft und ein idyllisches Plätzchen.

Straußwirtschaft Schurig

Holger und Cornelia Schurig

Barkengasse 36

01445 Radebeul

weinbau-holger-schurig@t-online.de

Tel. 03 51 / 4 11 26 87

Öffnungszeiten (2016):

März, April: Sa, So, Feiertage 12 – 16 Uhr

Mai – Oktober: Mi, Do 14 – 18 Uhr, Fr 15 -21 Uhr,

Sa 13 – 20 Uhr, So. u. Feiertage 13 – 17 Uhr

Am Wochenende Reservierung empfohlen, ebenso bei Gruppen ab zehn Personen

