Nichts ist beständiger als der Wechsel

Die Weinbar mit der Adresse Bischofsweg 17 in Dresden hat ein bewegtes Leben. Dabei ist sie noch gar nicht so alt – aber wer dort nur ab und zu mal hinging, sah dort zuerst Roswitha Nitzsche im Genussmensch und dann nahezu nahtlos in neu gelabelten Räumen Philipp Wittig in der Weinpinte. Das Gastspiel war so kurz, dass wir es nicht hinschafften, aber der Freund und Kollege sowie gelegentliche Mit-Trinker Charles B. war da. Nun ist, nach einiger Zeit der Verschlossenheit, die Weinpinte wieder offen – mit einem neuem Konzept, das den kurzen Wechsel vorsieht. Weswegen man ganz schnell hin muss, damit es nicht schon wieder vorbei ist, wenn man vor der Tür steht.

Silvio Nitzsche (der von der Wein|Kultur|Bar) hat sich was ziemlich Verrücktes ausgedacht – etwas, das es so zumindest in Dresden noch nicht gegeben hat (aber wahrscheinlich auch sonst nicht) und von dem man sehen wird, ob es klappt: „Du hast die einmalige Chance, Deinen WEINbarTRAUM zu erleben. Drei Monate lang darfst Du eine Weinbar führen. Dein Konzept ausprobieren. Fühlen wie es ist, Deine Gäste zu begrüßen und mit Dir und Wein glücklich zu machen“, schreibt Silvio Nitzsche (auf Facebook) – und er fügt in der ihm eigenen feinen Ironie auch gleich etwas hinzu, was vielleicht nicht so arg Mut macht: „Erlebe wie es ist – keine Gäste zu haben.“

Am Eröffnungsabend mit Norbert John als erstem Gastgeber der Dreimonatsweinbar gab es das nicht: keine Gäste. Alle Tische (so viele sind es ja nicht) besetzt, einige Stehtrinker draußen vor der Tür und am kleinen Tresen der Weinpinte: wenn das jeden Tag so ist, geht das Konzept auf. Aber Eröffnungsabende sind ja immer speziell – an diesem spielten Joe und Miss Whisky live auf, was der Stimmung sehr gut tat, aber den wenigen Platz vor der Theke noch einengte.

Der Neue war – auch typisch für einen Eröffnungsabend – heftig unter Strom und obendrein mehr in der Küche als unterwegs bei seinen Gästen. Die mussten dennoch nicht darben, denn es gab Extra-Service-Kräfte an diesem Abend – und reichlich Nachfrage nach den Tapas, die in diesen drei Monaten wohl zum Konzept gehören. Sie sahen verdammt gut aus und sind ein Grund, nochmal unter der Woche vorbeizuschauen. Dann kann man sich ja auch mal mit dem Weinangebot etwas intensiver auseinandersetzen…

…bevor ein neuer Praktikant für drei Monate kommt, der mit ein wenig Hilfe des Patrons Silvio Nitzsche sein Konzept umzusetzen versucht. Das muss übrigens kein Dresdner sein: Logis wird für die drei Monate gestellt. „Träume nicht vom Leben – lebe diesen Traum!“ hat Nitzsche, dessen Wein|Kultur|Bar immer auf Monate hin ausgebucht ist, das Projekt überschrieben. Wir sind gespannt, ob’s klappt…

Weinpinte

Bischofsweg 17

01097 Dresden

Tel. 0351-219 681 00

Öffnungszeiten:

Di-Fr: 17-01 Uhr

Sa: 11-01 Uhr