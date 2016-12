Der Plan ist alt, aber nur was lange währt, wird bekanntlich gut: Am kommenden Donnerstag (2. Juni, ab 19 Uhr) gibt es ein Treffen von Peter Bohn und Ines Kuka in der Charlotte K. (Radebeul Zitzschewig). Hinter dem knappen und bescheidenen Titel „Kulinarische Reise“ verbirgt sich ein Spitzen-Event für Genießer.

Bohn, der über 15 Jahre bei Schloss Proschwitz für Marketing und Vertrieb zuständig war und seit fünf Jahren bei P.J.Valckenberg in Worms erst als Geschäftsführer und seit einiger Zeit als geschäftsführender Gesellschafter beste deutsche Weine in die Welt verkauft, hat Spitzenweine im Gepäck – und dabei nicht mal aufdringliches Geschäftsinteresse im Sinn: „Wir sind ja primär Exporteure, haben Kunden in den USA, Japan, China und anderen Ländern weltweit“, sagt Bohn, der mit seiner Familie nach wie vor in Meißen lebt.

Für ihn ist der Abend in erster Linie „ein großer Spaß, wenn wir Flaschen so großartiger Weingüter wie J.J. Prüm oder Bernhard Huber aufreißen!“ Von J.J.Prüm hat er, wir haben’s schon mal vorlaut erfragt, eine 2003 Auslese und einen 2011 Kabinett dabei.

Was wir vergessen haben zu fragen: Wozu es die gibt? Zur Ceviche (Mais / Koriander / Chili / Limette) – einem Rezept aus Peru? Oder zur Erdnuss-Lauch Suppe mit Gemüsesalsa (Südafrika – glaub’ ich nicht, da tippe ich mal auf den angekündigten Chardonnay von Bernhard Huber)? Andererseits gibt es vom Huber auch noch einen Pinot Noir und aus dem Rüdesheimer Berg Rottland vom Weingut Johannishof ein Großes Gewächs.

Alles Riesling? So geht deutsch! Zum 55° Kalbsrücken mit Süßkartoffelfritter / Spargel/ Chimichurri könnt’ ich mir das gut vorstellen. Und zum Dessert, einem New York Cheesecake mit Erdbeeren, wünsche ich mir eh ’nen Prüm. Oder was Prickelndes, in rosé…

Ines Kuka von der Charlotte hat uns die Zuordnung nicht verraten. Aber dass mit dieser Veranstaltung (Preis für Essen und Wein: 75 €) die alte Idee von Wein-und-Ess-Events zweimal im Jahr wieder auflebt – da ist sie sich sicher…

Charlotte K.

Coswiger Straße 23

01445 Radebeul

Tel. +49 351 833 68 76

http://www.charlotte-radebeul.de