Zum Abschluss der dreitägigen Genusswelten findet am 12. Juni eine Genuss-Gala statt – die Veranstalter werben mit dem Slogan „Das exklusivste Menü der Stadt“. Mario Pattis und fünf seiner Koch-Kollegen von den Jeunes Restaurateurs richten das Menü aus (Preis pro Person: 159,00 € inklusive Champagner-Empfang, 6-Gang-Genuss-Menü mit korrespondierenden Weinen und Getränken, Sitzplatz und Entertainment). Ulrich van Stipriaan von den STIPvisiten stellte Mario Pattis im Vorfeld drei Fragen:

Frage: Herr Pattis, warum machen die Jeunes Restaurateurs bei den Genusswelten mit?

Mario Pattis: Die Idee der Genusswelt ist aus unserer Sicht einzigartig und wir sehen es als etwas Besonderes an, dass nicht Einzelne von uns, sondern wir als eine Gruppe von Jeunes Restaurateurs diese Idee für Dresden mit umsetzen. Unser Motto passt ja auch sehr gut dazu: „Steht Genuss im Vordergrund, stehen wir dahinter“. Es ist auch eine Möglichkeit, die Jeunes Restaurateurs zu präsentieren und den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Gerade die Genuss-Gala verspricht Gastronomie in höchster Vollendung – sechs Kochstile auf diesem Level in einem Menü vereint.

Frage: Wer von den sechs Jeunes Restaurateurs hatte die weiteste Anreise?

Mario Pattis: Das ist der Roy Peter vom Restaurant Wullenwever aus Lübeck, übrigens Gründungsmitglied der Jeunes Restaurateurs Deutschland. Wir sind seit langer Zeit befreundet, und ich freu mich sehr, dass er extra nach Dresden kommt.

Frage: Was ist Ihr Gang an dem Abend?

Mario Pattis: Hummer / Wasabi-Avocado / Blumenkohl / Blutampfer / Kaviar. Den Gang serviere ich dem Gast in drei separaten Teilen, so dass er sich auf jedes Aroma besonders konzentrieren kann.