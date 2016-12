Neulich bei uns im Briefkasten. Da liegt ein Buch, einfach so. Kein Umschlag, keine Anschrift. Aber, wie es sich für ein Buch gehört, hat es natürlich einen Titel. „Anton und der Pistolenmann“. Außerdem als freiwillige Zugabe mit „40 weitere Geschichten“ einen Untertitel. Aha, denke ich mir, das wird das neue Buch vom Anton Launer sein, der ja schon einmal einige (exakt: 30) seiner Internetgeschichten vom Neustadtgeflüster analog vermarktet hat. Damals, also im Advent 2014, ging das Buch weg wie geschnitten Brot, die erste Auflage (tausend Exemplare) war schnell ausverkauft, eine zweite wurde gedruckt.

Und nun also der Folgeband. Im Prinzip ist alles wie gehabt: Jan Frintert, wie der Herr Launer im wirklichen Leben heißt, hat ein Kaleidoskop von Momentaufnahmen des Dresdner Szeneviertels zusammengestellt – und es ist, wie gehabt, launig (nein, kein Namenswitz, ist so!) und lehrreich zugleich. Wieso lehrreich? Weil man dort Dinge lesen kann, die man als Nicht-Neustädter sonst nie erführe. Und auch alle diejenigen, die irgendwann in den vergangenen Jahren die Neustadt für sich entdeckten, haben ja keine Ahnung. Vor allem nicht, wie das damals alles war.

Der Anton Launer aber, der kann Geschichten erzählen – weil er sie selbst erlebt hat. Geschichten mit „Wir schreiben das Jahr 1991…“ (oder 1992, 1993…) sind dann auch die spannendsten im 144 Seiten starken Buch, denn da war noch echt was los in der Neustadt. Dagegen ist heute doch irgendwie alles Ponyhof.

Was den Nichtdresdnern, die mit diesem Buch hintergründige Eindrücke aus dem Leben in der Dresdner Neustadt frei haus serviert bekommen, sicherlich gefallen wird, ist die Verbindung ins Jetzt: die Supermarkt-Geschichte aus dem Jahr 2008 erhält ebenso ihr Update wie der anregende Beitrag „Vom Blasen keine Ahnung haben“ (bei dem, man ahnt es, darum gar nicht geht). Hier ist Anton Launer ganz Neustadtchronist, und das ist auch gut so und sollte noch so bleiben. Obwohl sein alter ego Jan Frintert ja seit einiger Zeit gar nicht mehr in der Neustadt wohnt, sondern im betulichen Süden der Stadt…

Anton und der Pistolenmann

Taschenbuch: 144 Seiten

Verlag: Eigenverlag; Auflage: 1 (16. September 2016), Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3000540356, ISBN-13: 978-3-00-054035-6

Preis: 10,99 Euro