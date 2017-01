Noch ist alles eine Baustelle – aber eine, die Konturen annimmt: Kastenmeiers Clubrestaurant am Zwinger. Derzeit wird die Küche eingebaut – ein Grund, mal wieder die Presse einzuladen und zu informieren. „Es wird elitär!“ sagt Gerd Kastenmeier – und konterkariert es gleich ein wenig, wenn er betont: aber locker. „Wir wollen keine Bauchmiezeleien, sondern den besten Service für unsere Gäste!“

Passt das zusammen? Ja, es passt. Der elitäre Teil, der Clubgedanke, ist ja hierzulande nicht so verbreitet. OK, in einigen der wirklich großen Städte schon – aber in Dresden? Da wird’s nun wohl werden, denn es gibt nur noch wenige freie Plätze in dem auf 200 Mitglieder begrenzten Zirkel. Das liegt auch daran, dass die Hälfte der Plätze quasi vorab vergeben waren. Das Aparthotel „Residenz am Zwinger“ hat sie für seine Gäste reserviert. Die Ein- bis Vierraum-Wohnungen werden für längere Zeiträume vermietet (zwischen einer Woche und einem halben Jahr oder länger) – komplett ausgestattet, aber eben auch mit Zusatzleistungen. Zu denen gehört der Club.

Dort gibt es nach den Plänen von Gerd Kastenmeier nur allerbeste Qualität der Produkte: „Wir kennen alle unsere Produzenten und legen Wert auf beste Qualität. Wir übernehmen die Verantwortung für die Ernährung unserer Clubmitglieder!“ Im Clubrestaurant wird es – gibt’s das eigentlich schon irgendwo? – keine Karte mit fertigen Speisen geben, sondern lediglich eine mit den (verfügbaren) Produkten. Und aus denen zaubert dann Andreas Artur Sauer, gelernter Metzgermeister und der Chef im Clubrestaurant, das Essen – so wie es die Gäste wollen.

In etwa zwei Monaten soll es losgehen – vom 14. März bis zum 31. März allerdings noch nicht als Clubrestaurant, sondern für alle, die rechtzeitig reservieren (0173 6633533) und einen Platz bekommen. Von denen gibt es nämlich zumindest im Winter nicht so arg viele: 30 Plätze soll das Clubrestaurant haben. Im Sommer sähe es schon besser aus, denn zum Club im fünften Stock der Residenz gehört die Terrasse darüber – mit vorzüglichem Blick auf den Zwinger. Aber im Sommer muss man schon jemand vom Club kennen, um da rauf zu können. Oder sich für eine Woche in die Residenz einmieten…

Kastenmeiers Clubrestaurant am Zwinger

Residenz am Zwinger

Hertha-Lindmer-Str. 2

01067 Dresden