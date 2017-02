36 Restaurants bei den Kochsternstunden 2017

Am 3. März starten die diesjährigen Kochsternstunden. In der neunten Runde des Wettbewerbs stellen sich 36 Restaurants dem Urteil ihrer Gäste, die nach dem Genuss des angebotenen Menüs (neu: nur online!) ihre Bewertung abgeben können. Abgefragt werden Informationen zum Ambiente des Restaurants, zur Sercivekraft und zum Essen (Geschmack, Kreativität, Getränkebegleitung) sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im vergangenen Jahr wurden 5.586 Menüs verkostet (eine deutliche Steigerung um 1.500 gegenüber 2015). „Das sind“, sagt Kochsternstunden-Initiator Clemens Lutz, „159 Menüs pro Restaurant. Ein deutliches Zeichen, dass die Kochsternstunden jedes Jahr beliebter werden!“ Doch nicht nur dass: bei unseren Besuchen konnten wir feststellen, dass auch die Qualität durchweg angezogen hat. Möglichst frische Zutaten, Konzentration auf regionale Lieferanten, passende Getränkebegleitung (meist Wein, aber auch Bier oder Säfte), fröhlich-engagierter Service.

Die Menüs sind eigens für die Kochsternstunden komponiert, von den 36 teilnehmenden Restaurants bieten 19 ein Drei-Gang-Menü an (davon 16 mit Weinbegleitung), 30 ein Vier-Gang-Menü (inkl. Wein: 27). Man kann auch acht Mal bis zu fünf-Gänge essen – oder bei fünf Restaurants sechs oder gar 8 Gänge bestellen. Ausgelassen haben wir in dieser Aufzählung das Wohnzimmer im Raskolnikoff: Das Menü dort heißt schlicht und ergreifend „13“ – entsprechend der Zahl der Dresdner Partnerstädte. „Teils als Buffet, teils als Menu präsentieren wir eine gewagte Mischung von 13 Gerichten in einer stimmigen und schmackhaften Komposition“, sagt Ralf Hiener vom Raskolnikoff. Das Menü, das auf der Webseite des Raskolnikoff einzusehen ist, dort 13+1 heißt und nahezu folgerichtig 15 Positionen aufweist, gibt’s nicht immer: das Wohnzimmer vom Raskolnikoff öffnet in der Kochsternstunden-Zeit Do und Fr ab 19.00 Uhr, Vorbestellung mehr als ratsam. Für Gruppen ab 12 Personen auch individuell vereinbar.

Neu bei den Kochsternstunden und auch in der Neustadt ist die kulinarische Stadtführung, die Leni Diener unter dem Titel Tasty Dresden anbietet. Die Mischung aus Stadtführung und kulinarischen Stippvisiten hat was – findet aber nur an fünf Terminen (Mi, 8.3.; Fr, 24.3.; Do, 30.3.; Fr, 31.3. und Fr., 7.4.) statt. Bei der 90minütigen Tour gibt es Abstecher zu und in drei typische Lokalitäten – und überall gibt’s was zu probieren: Dipps im Gewürzlädchen Zaffaran, ein Glas Wein und Antipasti im Feinkostlädchen La Dispensa und schließlich den Hauptgang im Restaurant Lloyds.

Der Abend mit den meisten Gastgebern dürfte das Wein-Menü mit der Gemischten Bude werden. Die Winzer Stefan Bönsch, Lutz Gerhard (Haus Steinbach), Andreas Kretschko, Frédéric Fourré , Bernd Kastler und Enrico Friedland (kastler-friedland) sowie Matthis Gräfe vom Wein & fein präsentieren jeweils einen ihrer Weine zu ihrem Lieblingsgericht. Sechs Weine, sechs Gänge und reichlich Spaß sind garantiert – wenn auch nur an zwei Abenden (10. und 31. März). Noch seltener, nämlich nur einmal, gibt es die Gelegenheit, Mario Pattis zu erleben: bei der Küchenparty in Wildberg (Fr, 24.3.) wird er in sieben Gängen die Gaumen der Gäste verwöhnen.

Natürlich sind auch die Sieger des vergangenen Jahres wieder mit dabei. Die Rosenschänke auf Platz eins, gefolgt von der Brasserie Ehrlich und dem Gourmetrestaurant St. Andreas in Aue gemeinsam auf Platz zwei sowie dem Erbgericht Tautewalde auf Platz drei. Die Rosenschänke, die Ehrlichs und das Erbgericht hatten in der Reihenfolge auch 2015 gewonnen. Wenn man sich das Programmheft der diesjährigen Kochsternstunden (gibt’s bei den teilnehmenden Restaurants und im Netz) so durchliest, drängt sich vor allem bei Sebastian Probst von der Rosenschänke der Verdacht auf, dass er mit seinem 7-Gang-Menü den Hattrick anstrebt …

Hier die Liste der teilnehmenden Restaurants – mit Links zu unseren STIPvisiten, so wir in jüngster Zeit da waren 😉

Alte Meister

Brasserie Ehrlich

Brunetti

Bülow ́s Bistro

Enotria Da Miri

Eventlocation Hafenmeisterei

Finesse

Gemischte Bude

Genuss-Lounge | Küchenparty in Wildberg

Gräfe‘s Wein & Fein

L ́ami Fritz

L‘ Auberge Gutshof

Landhotel Rosenschänke

Landidyll Hotel Erbgericht Tautewalde

Lenz Deli & Cafe

Lotters Wirtschaft im Hotel Blauer Engel

Luckner Parkrestaurant

[m]eatery bar + restaurant

Moritzburger Schlossrestaurant

Petit Frank

Raskolnikoff

Restaurant Böttgerstube Meißen

Restaurant Cospuden

Restaurant Moritz im Hotel Suitess

Restaurant Stresa

Schloss Eckberg

Schmidt ́s

Schönburger Palais

Schöne Aussicht | Restaurant & Hotel

Si|Ro|SéparéebyGMF

Tasty Dresden

Topf Secret

VEN Restaurant & Bar

Weinrestaurant Charlotte

Weinrestaurant Schuh

Weinzentrale

Hinweis:

Die STIPvisiten sind Partner der Kochsternstunden.