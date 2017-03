Erbgericht heißen in der Gegend östlich von Dresden viele Gaststätten, aber wenn wir zu dem Erbgericht wollen, dann ist es immer das in Tautewalde. Das Haus fährt, nach anfänglich häufigeren Wechseln in der Küche (die aber wenigstens der Qualität nicht abträglich waren) seit elf Jahren in sicherem Fahrwasser der Familie Schulz, die in der Provinz einen tollen Job macht: wenn es an einem Dienstag schwer wird, vor dem Restaurant einen Parkplatz zu bekommen, ist das ein gutes Zeichen.

Enrico Schulz bietet auch zu den Kochsternstunden (wie gewohnt) im Erbgericht ein Menü in drei Gängen an – was schade ist, denn die Küche arbeitet auf hohem Niveau, und die Kochsternstunden-Gäste sind ja mittlerweile auch gelernte Gourmets. Für die Statistiker: Nur ein Drei-Gang-Menü wie das in Tautewalde (36 €, inkl. Weinbegleitung und Aperitif-Hauscocktail 59 €) bieten lediglich zwei der teilnehmenden Restaurants an (die Möglichkeit, auch nur drei Gänge zu wählen, die meisten). Das war dann aber auch schon der einzige Punkt an diesem Abend, über den wir (freilich aus der Kategorie „Meckern auf hohem Niveau“) zu klagen hatten.

Die Einstimmung aufs Menü kommt in außergewöhnlicher flüssiger Form: Der Aperitif des Hauses besteht aus einem hausgemachten Rumtopf, der auf Trinkstärke herabgesetzt wird mit Fruchtsecco (die für diejenigen, die es alkoholfrei wollen) oder mit Schwarzbier. Letztere Kombination klang zu abenteuerlich, um sie nicht zu probieren. Wir waren dann ehrlich überrascht, was man zur Freude des Gaumens alles so mischen kann! Als Gruß aus der Küche erreichte uns – neben dem in Tautewalde üblichen vorzüglichen Brot – ein eigenes klitzekleines Menü: Roastbeef mit Gemüseküchlein und feines Süppchen.

Das eigentliche Menü startete mit Vitello tonnato – etwas anders und einem Wein aus der Serie Langweilige Etiketten waren gestern – wir haben schon vor dem Trinken Spaß: ein Rheingau-Riesling vom VDP Weingut Allendorf mit dem schönen Namen Save Water Drink Riesling dry. Das andere am Vitello war der Thunfisch, der nicht als Saucenspiegel über dem (auch das anders: kurz außen herum angegarten Kalbfleisch) lag, sondern sehr kurz angebraten (also außen ein Hauch von gar und innen roh) wie ein Segel den Teller zierte. Das sah gut aus und schmeckte vorzüglich. Für die Puristen: natürlich gab es auch etwas Sauce.

Beim Hauptgang galt es, sich zu entscheiden: Fisch (Doradenfilet an Puy-Linsen und grüner Spargel) oder Fleisch (Hirschrücken mit weißem Bohnenpüree und knusprigem Speck, Kartoffel-Maroni-Mille feuille)? Wir waren zu zweit und lösten das Problem der beherzten Unentschiedenheit und auch das des vermissten vierten Gangs durch Kleinigkeitentausch, so dass jeder beide Geschmäcker hatte. Und das galt, aber das war wohl eine Art liebevoller Sonderbehandlung durch die Chefin, auch für die dazu passenden Weine, die wir parallel verkosten durften: Unico Colli Euganei Fior d ́Arancio DOC (Terre Gaie, Venetien) zum Fisch und Armsheimer Adelberg Cabernet Sauvignon QbA trocken (Weingut Jung & Knobloch, Rheinhessen). Beide Weine erwiesen sich als sehr schöne Begleiter zum jeweiligen Hauptgang. Beim Fisch bekamen wir uns gar nicht mehr ein, weil der richtig heiß an den Tisch kam und nicht nur kross, sondern auch saftig war – und das bis zum Schluss des langsam genossenen Gangs. Alles kein Geheimnis, meinte Enrico Schulz am Ende des Abends, als er zu uns an den Tisch kam. Er hat’s auch erklärt, aber ob wir das zu Hause so hinbekommen??? Sehr passend dazu die Linsen, und der grüne Spargel war nicht nur optisch eine farbenfrohe Ergänzung, Vom Hirsch hatten wir nur einen Happs, deswegen dazu etwas undifferenziert nur so viel: hhmmm…

Allerlei von der Preiselbeere bildete den süßen Abschluss des kleinen, aber feinen Menüs.

Landidyll Hotel Erbgericht Tautewalde

OT Tautewalde 61

02681 Wilthen

Tel. +49 3592 / 38300

www.tautewalde.de

Öffnungszeiten Restaurant & Küche

Mo-Do 18 – 21.30 Uhr

Fr+Sa 11.30 – 14 Uhr und 18 – 21.30 Uhr

So 11.30 – 14 Uhr und 17.30 – 21 Uhr

[Besucht am 21. März 2017]



Hinweis:

Die STIPvisiten sind Partner der Kochsternstunden.