Wir wollten Wein kaufen, aber fanden nur kleine Läden an der Touri-Meile von Mazarró. In einen wollten wir eh hinein, weil es dort neben Allem auch Tickets für den Bus nach Catania gab.

Die Weine machten einen vergleichsweise sortierten, aber auch gut nach Apothekersitte ausgepreisten Eindruck. Ich sah einen 2016er Bouquet von der Tenuta Rapitalá, der 20 Euro kosten sollte. Ich grummelte ein wenig, dass mit das so hoch erschien (gefühlt hätte ich irgendwas zwischen acht und zwölf Euro erwartet) – und von hinten mischte sich der Chef ein: zwei Euro Rabatt könne er geben.

Ok, wir nahmen die Flasche. An der Kasse besprachen wir dann etwas ausführlicher und länger die Bus-Situation für den übernächsten Tag. Ich legte schon mal einen Zwanziger auf den Tisch und wunderte mich, warum der Chef während des Gesprächs so am Preisschild rumknibbelte, bis es ab war. Ich sollte merken warum.

Er nahm die zwanzig Euro, sagte artig „Grazie“ und gab nix raus. Ich monierte: Wir sollten doch zwei Euro Rabatt bekommen?! Er so: Hätten wir doch: der Wein würde 22 Euro kosten, weniger zwei sei 20. Ich protestierte: Nein, er habe zwanzig gekostet, weniger zwei sei 18! Daraufhin gab er mir einen Euro, lächelte und sagte: OK, dann drei Euro Rabatt, 19 Euro! Na nichtgut, dachte ich, nahm’s aber hin (Urlaub! Entspannung!) und ging.

Als wir am nächsten Tag im kleinen Laden an der Touri-Meile Wasser kauften, schaute ich mir die Preisschilder der Bouquet-Weine an. 18 € stand drauf…

PS: Welch ein Zufall: Als wir am Abreisetag für 18,80 € die Bustickets nach Catania kauften, gab es auf den gereichten Zwanni exakt 20 Cent Wechselgeld. Auf Nachfrage, ob das alles sei, meinte der großzügige Sizilianer: Ja! Als ich ihm vorrechnete, dass 18,80 plus 0,20 genau 19 ergibt und zu 20 noch genau ein Euro fehlte, war er allerdings einsichtig!

Sea Shop, Via Nazionale, 236, 98039 Mazzarò ME, Italien