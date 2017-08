So ein Spice Hunter hat es gut. Erstens einmal ist das natürlich eine Berufsbezeichnung, der man nicht aller Tage begegnet – und zweitens ist es natürlich auch ganz schön angenehm, im Namen von Kräutern, Blättern, Gewürzen und anderen Dingen unterwegs zu sein. Da kann man doch sicher immer was erzählen! Stimmt, kann man. Marcel Thiele, in Karl-Marx-Stadt (sic!) geboren, irgendwann in seinem Leben einmal in 75 Ländern der Welt gewesen – und nun demnächst auch (wieder einmal) in Dresden. Er nimmt teil an den Genusswelten, die am 26. und 27. August zum zweiten Mal am See-Areal vom Ostrapark Dresden stattfinden.

Spice Hunter sei eigentlich gar kein Job, sondern eine Passion, sagt er – und guckt dabei mit großen blauen Augen so lieb, dass man ihm das glatt nicht als Marketing abnimmt. Obwohl er natürlich genau das betreibt, durchaus mit fertigen Formeln („ich gebe mich nie mit einer Antwort zufrieden!“) und ein wenig Werbung für seinen Arbeitgeber, aber immer sehr verbindlich und charmant. Und natürlich weiß er auch eine Menge Dinge, die er sehr eloquent rüber bringt. Bei den Genusswelten kann man ihn zweimal erleben (in der Kocharena): Sonnabend um 16:30 Uhr zusammen mit dem Restaurant Moritz zum Thema „Kräuter & Gewürze“ und Sonntag um 14 Uhr allein. Natürlich hat er dann auch einige Dinge dabei – und mit etwas Glück kann man da auch was naschen, denn darum geht es ja bei den Genusswelten: alles mal probieren. Bei der Pressekonferenz, während der das Programm vorgestellt wurde, legte Sylvi Piela schon mal spontan den „Himmlisch!“ Naschblick auf…

Eigentlich war die Entertainierin aber gar nicht zum Naschen gekommen, sondern (zusammen mit Katja Kühne) um einen Einblick in die Modeschauen zu geben, in der sie Mode der Modedesignerin Carla Beyer und ihrem Label „Zingarelli Couture“ vorstellen. Wobei das Wort Einblick beim einen oder anderen gezeigten Kleid durchaus wörtlich zu verstehen sein könnte, wie wir Vertreter der Presse feststellen durften. Außerdem on stage: Spezialisten für Kindermode „KIDS up to date“ und die Dresdner Marke „Tapodts“ mit ihrer Palette an Schuhen und Accessoires, die dem Motto folgt: „Es gibt nicht zu viele Schuhe, nur zu wenig Schrank“. Wann es die Modeschauen gibt und auf welcher der drei Bühnen, kann man (wie auch alle anderen geplanten Programmpunkte) online dem Programmablauf der beiden Tage entnehmen.

Neben den über 20 Köchen, die sich bei den Genusswelten präsentieren und ihre Gerichte für Preise zwischen 3 und 8 Euro anbieten (siehe unseren Vorbericht) ist die Genuss-Gala am Sonntag mit Sicherheit kulinarischer Höhepunkt der Veranstaltung. Die Vereinigung Jeunes Restaurateurs, die dieses Jahr ihr 25jähriges Jubiläum feiert, schickt fünf ihrer Köche zu dieser Gala – darunter aus Dresden Mario Pattis und Benjamin Biedlingmaier. Das Gala-Menü am Sonntag ab 17 Uhr im Erlwein-Capitol kostet inkl. Empfang, 6-Gang-Menü, korrespondierenden Weinen, Entertainment und Tagesticket der Genusswelten 159 €. Wer da nicht kann: vier der fünf Köche sind auch mit eigenem Zelt auf den Genusswelten vertreten – und da kostet das Ticket 9,80 € (oder 16,50 € fürs ganze Wochenende), die zu verkostenden Probiergerichte kommen natürlich dazu…

www.genusswelten-dresden.de