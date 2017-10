Adventskonzert mit dem Kreuzchor im K-Block

Das warme Licht Herrnhuter Sterne unter freiem Himmel, die Tribünen voll besetzt, frohe Erwartung in der Luft – und mittendrin der Dresdner Kreuzchor und seine Gäste: Zum dritten Mal singt der berühmte Knabenchor am 22. Dezember 2017 mit tausenden Besuchern im Dresdner DDV-Stadion die schönsten Weihnachtslieder, entlässt seine Fans mit einem Lächeln auf den Lippen und Wärme im Herzen in die schönste Zeit des Jahres. Am Montag, 16. Oktober 2017 beginnt der Ticket-Vorverkauf.

Was der Dresdner Kreuzchor im großen Stadionrund schafft, lässt trotz winterlicher Temperaturen wohl niemanden kalt: Die friedliche Botschaft des Weihnachtsfestes vermittelt sich an diesem ungewöhnlichen Ort ganz unmittelbar. Die Kruzianer singen mit ihren wunderbaren Stimmen für ganz Dresden – auf einer Bühne voller Emotionen. Was 2015 mit 12.000 begeisterten Zuschauern begann, steigerte sich im vergangenen Jahr auf 20.000 Besucher. „2017 finden noch mehr Gäste im Stadion Platz, denn die Bühne wird eineingerückt in den K-Block, so dass noch mehr Menschen auf den Rängen sitzen oder auf dem Rasen stehen können“, erklärt Kay Aubrecht, Geschäftsführer des Veranstalters DKC Konzert- und Veranstaltungs UG.

Das Programm bietet alles zwischen einem schlichten Kirchenliedsatz, berührenden Soloeinlagen und poppigen Arrangements internationaler Weihnachtslieder von „White Christmas“ bis „Feliz Navidad“. Dazu lädt sich der Dresdner Kreuzchor eine große Band und prominente Gäste ein – Abwechslung und Überraschungen sind garantiert. So verspricht die sternenhell erleuchtete Szenerie zwei Tage vor Heiligabend echte Gänsehaut und unvergessliche Momente.

Die DKC Konzert- und Veranstaltungs UG wurde 2015 zur Realisierung des Adventskonzertes im Stadion gegründet und veranstaltet dieses bereits zum dritten Mal. Die DKC übernimmt das wirtschaftliche Risiko und ist für die Durchführung des Konzerts verantwortlich. Alle Ticketerlöse werden ausschließlich für das Adventskonzert eingesetzt. Darüber hinaus fördert die DKC die Fußballjugend der SG Dynamo Dresden und die HOPE-Kapstadt-Stiftung. Neben dem Stadionkonzert unterstützt die DKC den Dresdner Kreuzchor auch bei anderen Veranstaltungen und Projekten.

Das Adventskonzert im DDV-Stadion Dresden beginnt am Freitag, 22. Dezember 2017 um 18 Uhr. Die Warm-Up-Phase startet um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr. Der Ticket-Vorverkauf startet am 16. Oktober 2017 – mit Stehplatz-Tickets ab 12 Euro (ermäßigt ab 9 Euro) und Sitzplatz-Tickets ab 20 Euro (ermäßigt ab 16 Euro). Tickets sind erhältlich unter www.adventskonzert.de, beim SZ-Ticketservice unter www.sz-ticketservice.de sowie an den SZ-Ticketvorverkaufsstellen und bei Etix unter www.etix.com. Premium- und VIP-Tickets sowie Logen sind exklusiv unter www.adventskonzert.de buchbar.

[Quelle: Pressemitteilung des Veranstalters | Fotos Header und Beitrag: © DKC/Michael Schmidt]