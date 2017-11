Eine lange Tradition – aber immer wieder neu

Da suchen sie nun: Das Publikum sucht Pantomime! Und Pantomime sucht ihr Publikum! Dabei ist doch alles ganz einfach, die Suche hat ein Ende: beim PantomimeTheaterFestival, das 9. bis 12. November an mehreren Spielstätten in Dresden stattfindet (in diesem Jahr übrigens bereits zum 34. Mal). In sieben Vorstellungen kann man die faszinierende Vielfalt an Spielarten der „Kunst ohne Worte“ erleben, darunter eine Kindervorstellung und die beliebte Improvisationsshow mit allen Festivalteilnehmern zum Abschluss des Festivals.

Das diesjährige Motto lautet „Funk, Futurismus & Co.“ und verdeutlicht die Wege, die sich die Pantomime auch in die Popkultur sucht. Spielstätten sind das Theater August und das Stadtteilhaus „Rudi“, beide in Dresden Pieschen. Die Künstler kommen aus Kanada, den USA, Polen, der Ukraine und Deutschland. Die Spielarten beinhalten klassische Pantomimetechniken ebenso wie ein „Mime Musical“ mit Livemusik, Slapstick im Rhythmus eines Trickfilm und Clownstheater. „Wir erleben hier eine alte Tradition, die sich aber immer wieder anders präsentiert – es ist eben Improvisation dabei!“ sagt Jan Romberg vom Mimenstudio e.V., der das Festival als Projektleiter betreut.

An den Nachwuchs denkt man auch: „Es gibt einen tollen Workshop speziell für Kinder, der schon sehr gut gebucht ist“, erzählt Jan Romberg. „Außerdem gibt es eine Sonntagsvorstellung für Kinder ab vier Jahre und die Auftakt-Gala auf der Schülerbühne Vitz, die sich für die ganze Familie eignet.“ Die Angebote für Kinder und Familien werden auf einer eigenen Homepage gebündelt vorgestellt.

Gründer und Künstlerischer Leiter des Festivals ist Ralf Herzog. „Bei unserem Festival lernt jeder von jedem. Gemeinsam führen wir die Kunst der Pantomime in die Zukunft, erzählen mit Körpersprache fantasievolle Geschichten, erzeugen Bilder im Kopf und erreichen das Herz der Zuschauer.“ sagt Herzog, der viele heute bekannte Pantomimen ausgebildet hat – und selbst auch zwei der angebotenen Workshops leitet. Zu den Workshops muss man sich anmelden – sie richten sich allerdings nicht an absolute beginners, sondern bauen auf soliden Grundkenntnissen auf, wie Jan Romberg auf einer Pressekonferenz erläuterte.

34. Internationales PantomimeTheaterFestival

9. bis 12. November in Dresden

www.pantomimefestival-dresden.de/

Tel. +49 0351 / 32 37 15 28