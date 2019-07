Neuer Hotspot in Dresden: Kobalt

Dresden kleinstes Schloss liegt direkt an der Elbe und ist nie eins gewesen – es heißt nur so: Basteischlösschen. Jetzt soll es als „Kobalt – Club Royal“ zu einem Hotspot der Dresdner Partyszene werden. Clemens Lutz, in der Dresdner Gastronomie durch seinen jährlichen Kochsternstunden-Wettbewerb bestens verdrahtet, hat das Schlösschen gemietet. Er will es zweigleisig nutzen: freitags und samstags als Feier-Location für geschlossene Gruppen, an allen anderen Tagen ab 17 Uhr und nur bei gutem Wetter als coole Musik-Bar für alle.

Ganz unerfahren ist Clemens Lutz nicht: als Student der Architektur hatte er schon 1997 – „weil es uns zu langweilig war in Dresden!“ – mit der PUSSYTOTALBAR die Partyszene aufgemischt. Von 2005 bis 2009 war er der Wirt im Laagster Fährhaus bei Düsseldorf, und seit 2015 betreibt er das Event- und Cateringunternehmen Convea, das mit den Kasematten unterhalb der Brühlschen Terrasse mit dem angrenzenden Kanonenhof auch über ein besonderes Eventgewölbe verfügt. „Das Basteischlösschen mit bis zu etwa 80 Plätzen ist eine tolle Ergänzung, denn kleinere Gesellschaften fühlen sich in den größeren Räumen der Kasematten nicht wohl!“, sagt Lutz.

Für die neue Nutzung wurde das Basteischlösschen denkmalgerecht hat aufgehübscht. Die Innenräume sollen – bis auf die Toiletten – aber nur für die Feiergruppen zur Verfügung stehen: „Wir öffnen für alle ja nur bei gutem Wetter!“, sagt Lutz. Es gibt Liegestühle und Holzplanken, die an der Mauer des Basteischlösschens mit dicken Tauen gehalten werden, so dass man mit Blick auf die Elbe sitzt, um Wein oder Cocktails zu trinken. Wenn’s zu voll wird, kann man auf die Sandsteinmauer ausweichen: Kissen liegen bereit. Die coole Musik wird dank guter Soundanlage auch dort dezent im Hintergrund zu hören sein…



Kobalt – Club Royal

Basteischlösschen

Theaterplatz 3

01067 Dresden

Tel. +49 172 5205032

http://www.kobalt-club.de/