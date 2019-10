Die Welt ist bunt. Das kann man sogar an einem 20. Oktober in Dresden erleben – man muss nur an der richtigen Stelle sein. Wie der unbeholfen wirkende Rentner auf der Treppe zur Zwingergalerie, der sich mühsam mit der linken Hand den Knopf des umgekrempelten rechten Hemdärmels zuzumachen versuchte und von einer sehr jungen und sehr hübschen Afroamerikanerin angelächelt wurde: Can I help you?

Oder wenige Meter weiter im Restaurant Kastenmeiers, denn an den eintönig grauen Lehmputzwänden geht’s so farbig wie selten zu. Das Brandenburger Tor in knalligem Rot, die Frauenkirche vor blauem Himmel ist mächtig orange, die Friedrichstraße ein bunter rot-gelb-roange-blau-Mix. Und vor den Bildern mit einem Lächeln, das wie das kurz vorher auf dem Zwinger unbezahlbar scheint, die Künstlerin: Tina Reichel.

Die Welt ist das Atelier der gebürtigen Künstlerin, die in Thüringen geboren wurde und da (in Erfurt, um genauer zu sein) auch lebt. Wenn sie nicht unterwegs ist. Ihre Bilder sind großformatig, 80 bis 140 cm Kantenlänge, manchmal darf’s auch ein bisschen mehr sein. Die Werke brauchen Platz, da fühlen sie sich im Taschenbergpalais sicher wohl – zumal die 21 Motive mit ikonischen Motiven aus New York, London, Rom, Berlin, Dresden und anderen Weltstädten (jaja!) auch nicht allzu eng gehängt sind und so ihre Strahlkraft gut entfalten können.

Stichwort Strahlkraft: bei etwa der Hälfte der Bilder hat Tina Reichel fluoreszierende Farben aufgetragen, die – wenn man zufällig seine UV-Lampe dabei hat und sie auf die Bilder richtet, nicht nur im Dunkeln leuchten: auch beim ganz normalen Tageslicht gab’s nochmal eine gehörige Farbexplosion. Bei der Vernissage, die die neue Marketing- & Communications-Managerin vom Kastenmeiers, Melanie Günther, mit einer wunderbar kurzen und schon deswegen hörenswerten Rede eröffnete, gab es so eine UV-Lampe. Falls das die der Künstlerin war: das Servicepersonal sollte unbedingt bis zum 3. Dezember s eine Lampe in der Hinterhand haben. Das Ergebnis wird die Gäste beeindrucken und dem Steinbutt im Hauptgang glatt die Show stehlen…

Reichel-Weltkunst in Dresden

Ausstellung von Tina Reichel in der Galerie im Kastenmeiers vom 18. Oktober – 3. Dezember 2019

