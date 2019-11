Aus dem Nachlass von Olaf Böhme

Das Dresdener Kunstauktionshaus Günther veranstaltet am 4. Dezember 2019 eine Benefizauktion, in der 108 Werke aus dem Nachlass von Olaf Böhme versteigert werden. Dazu gehören neben einigen Werken von Böhme selbst unter anderem Bilder von Konstanze Feindt-Eißner, Anita Voigt und Martina Veronika Resch. Auch ein Bild von Max Klinger ist vertreten sowie Werke von Gottfried Körner und Anton Paul Kammerer. Von Thomas Reichstein stammen einige Skulpturen. Außerdem stehen Bühnenrequisiten von Olaf Böhme bereit sowie seine Staffelei und einige Dekorationsobjekte aus Asien.

Der im März diesen Jahres verstorbene Olaf Böhme war nicht nur ein sehr vielseitiger Künstler, sondern auch ein begeisterter Kunstliebhaber, der vor allem Kunstschaffende in der Region unterstützt hat. Daher findet sich in seinem Nachlass eine Vielzahl bemerkenswerter Bilder und figürlicher Arbeiten. In seinem Testament hatte Olaf Böhme verfügt, dass seine private Kunstsammlung zugunsten von zwei Vereinen veräußert werden soll. Neben dem Sonnenstrahl e.V., der sich um krebskranke Kinder und ihre Familien kümmert, soll die Greifswalder Michael-Succow-Stiftung begünstigt werden, die sich weltweit für den Moor- und Klimaschutz und die Entwicklung von Schutzgebieten einsetzt.

Der Katalog ist bereits online. Seit dem 28. November kann man die Ausstellung im Kunstauktionshaus Günther von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr besichtigen. Die Benefizauktion selbst findet am 4. Dezember um 19 Uhr statt, der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Dresdener Kunstauktionshaus Günther

Bautzner Landstraße 7

01324 Dresden

Eingang Stechgrundstraße

www.dresden-kunstauktion.de