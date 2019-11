Die folgende Übersicht über Weihnachtsmärkte 2019 in Dresden und Umgebung (Pirna, Meißen, Königstein, Kötzschenbroda) ist so subjektiv wie immer und obendrein nicht zwingend komplett – aber die hier genannten Märkte sind unserer Meinung nach einfach einen Besuch wert! Verlinkt sind Berichte hier aus den STIPvisiten – auch ältere gelten (gemäß der Devise „alle Jahre wieder…“). Eine Karte gibt es am Ende des Beitrags!

585. Striezelmarkt

27.11. – 24.12.2019 (Berichte 2014 | 2012 | 2011 | 2007 [vorgelesen])

27. 11. von 16-21 Uhr, danach täglich 10-21 Uhr. Heiligabend (24. Dezember): 10 bis 14 Uhr

Advent auf dem Neumarkt (vor der Frauenkirche).

Täglich vom 28.11.2019 bis zum 22.12.2019 in der Zeit von 11 – 22 Uhr

und am 23.12.2019 von 11 – 20 Uhr. (Berichte 2012 | 2011)

Mittelalter Weihnacht Stallhof

27. November 16 – 21:30 Uhr; 28. November bis 23. Dezember 11 bis 21:30 Uhr.

Während der Rauhnächte: 27. Dezember bis 30. Dezember 11 bis 21:30 Uhr, 2. Januar bis 6. Januar 11 bis 20 Uhr. (Berichte 2012 | 2011)

Freitag bis Sonntag sowie vom 27. bis 30. 12. kostet es Eintritt: 4 € (ermäßigt 2 €)

Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Bericht 2011)

15. November 2019 bis 23. Februar 2020

u.a. über 1.000 qm Eisfläche, drei separate Eisstockbahnen und eine beheizte Winterhütte.

Mo – Fr: 14 bis 21 Uhr | Sa, So und Feiertage: 10 bis 21 Uhr. Heiligabend: 10 bis 16 Uhr | Sächsische Schulferien: 10 bis 21 Uhr. Der Zutritt zum Gelände ist kostenfrei, Eintritt für Nutzung der Eisbahn ab 5,00 € (Erwachsene)

23. Loschwitzer Elbhangfest-Weihnachtsmarkt

30.11.-15.12. (Bericht 2013 |2011 | 2003)

Geöffnet: Mo – Do 13-20 Uhr, Fr 13-21 Uhr, Sa 11-21 Uhr und So 11-20 Uhr

Advent in der Weinbergkirche Pillnitz: an den Adventssonntagen Konzerte,

Weihnachtsmarkt an der Kirche am 14. Dezember 2019 ab 14 Uhr. Überblick

Dresdner Hüttenzauber auf dem Postplatz mit Curlingbahn

28.11. – 23.12.2019

täglich ab 12 Uhr. ApresSki- und Partymusik täglich ab 18 Uhr. Geöffnet bis 24 Uhr

Augustusmarkt Hauptstraße / Barockviertel

28. November bis 23. Dezember,

täglich von 11 bis 21 Uhr (Freitag und Samstag bis 22 Uhr / Samstag und Sonntag ab 10 Uhr).

10. Neustädter Gelichter – Weihnachten an der Scheune

27.11. – 22.12.2019

täglich ab 16 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr. Mit Programm.

Nikolausmarkt in der Kunsthofpassage vom 6.-8. Dezember 2019

Fr. 14-20 Uhr, Sa 11–20 Uhr, So 11-18 Uhr

Mit Nikolaus und anderen Nettigkeiten…

Weihnachtsmärkte elbabwärts

Lichterglanz und Budenzauber (Weihnachtsmarkt Altkötzschenbroda)

1./2./3. Adventswochenende (Berichte 2015 | 2014 | 2013 | 2012)

29.11.-1.12 / 6.-8.12. / 13.-15. Dezember 2019 | Fr 17-21 Uhr, Sa 12-21 Uhr, So 12-20 Uhr – mit Programm

Weihnachtsmarkt im Weingut Aust (Besuch 2013)

30.11.2019, 15-20 Uhr / 1.12.2019, 15-19 Uhr und 14./15.12.2019 (15-20 bzw. 19 Uhr)

Die Familie Aust und befreundete Künstler zeigen in kleinen Ausstellungen ihr Handwerk. Lagerfeuer, auch hinten im Garten.

Coswiger SterneWeihnacht vom 6.-8. Dezember 2019 | Forsthaus Kreyern 7. und 15. Dezember

Innenstadt im weihnachtlichem Glanz. Historischer Weihnachtsmarkt an der Alten Kirche.

Im Forsthaus Kreyern findet am 2. und 3. Adventswochenende die Kreyerner Wildweihnacht statt (mit kleinem Handwerkermarkt, Wildverkauf und frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen aus dem Wald).

Meißner Weihnacht – 25.11. – 24.12. 2019

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr | Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr | Heiligabend von 10 bis 13 Uhr

Adventskalender am Rathaus: 1. – 24.12 (Fensterladenöffnung, mo–fr 17 Uhr | sa und so 15:30 Uhr | Heiligabend 11 Uhr)

im Anschluss bis 1. Januar 2020: Wintermarkt (11–18 Uhr)

Proschwitzer Schlossweihnacht – 28.–30. November und 1. Dezember 2019 (Bericht 2015)

Schloss Proschwitz und Schlosspark

Do./Fr.: 12–20 Uhr | Sa.: 10–20 Uhr | So.: 10–18 Uhr

Eintritt: 6,00 EUR pro Person, Kinder bis 14 Jahre frei

Weihnachtsmarkt Rothes Gut – 14./15.12.2019 jeweils 10-18 Uhr

Lehmberg 4, 01662 Meißen

Hausgemachter weißer Glühwein, Kinderbackstube, kleine handwerkliche Unternehmen

Programm u.a. 15 Uhr: Heiße Weinbergs-Wanderung

Besuch vom Weihnachtsmann Sa 15 Uhr und So 14 Uhr…

Weihnachtsmärkte elbaufwärts

Festung Königstein 24. Historisch-romantischer Weihnachtsmarkt 2018 – „Königstein – ein Wintermärchen“ (Bericht 2011)

an allen vier Adventswochenenden – jeweils 11-19 Uhr

Canalettomarkt auf dem Obermarkt in Pirna (Besuch 2014)

26.11.–23.12. und 27.12.–30.12.2019, Mo–Mi 11-19 Uhr, Fr+Sa 11–21 Uhr, Do+So 11–20 Uhr

6. kleine Schifftorweihnacht, Pirna. 30. November 2019, 14-20 Uhr

Einer der kleinsten und feinsten Weihnachtsmärkte – in der Plangasse in Pirna.

Weitere Weihnachtsmärkte

8. Weihnachtsmarkt im Marienschacht, 30.11. (14-22 Uhr) und 1.12. (12 – 18 Uhr), Marienschacht Bannewitz

14. Quohrener Advent: Kunst & schöne Dinge im Orthschen Gut (Talstraße 30, 01731 Kreischa/ OT Quohren)

30. November und 1. Dezember 2019

Keine Weihnachtsmärkte, aber nett…

24. Dresdner Weihnachtszirkus, Volksfestplatz / Ostragehege / Pieschener Allee / Dresden. Vom 18. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020. (Berichte 2015 | 2016 | 2017 | 2018)

19. Dezember 2019, 10 Uhr Adventskonzert des Kreuzchors, DD+V-Stadion (Einlass ab 16 Uhr)

Heiligmorgen-Filmgucken: Das Leben des Brian, 24. Dezember 2019, 8:45-11:30 Uhr, Schauburg, Dresden

Übersicht

