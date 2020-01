Eine Kochsternstunden-Gala mit Überraschungen war angekündigt – aber es gab überraschend viele Dinge, die gar nicht überraschten. Doch das war auch gut so, denn wo Mario Pattis drauf steht, sollte auch sein gastgeberischer Geist drin sein. Also gab es bei dieser neuen Art der Gala im Vorfeld der Kochsternstunden-Saison erfreulich viel von dem, was man sich insgeheim erhofft hatte: Austern, Kaviar und Trüffel satt, dazu ein Champagner, der sehr passend Grand Plaisier heißt. Manchmal darf es eben dekadent sein…

Das Neue und Überraschende an diesem Abend lag also nicht im Kulinarischen, sondern im Drumherum. Zum Auftakt gab es den Aperitif im KOBALT – Club Royal – und dort sollte der Abend auch mit einer großen Party enden. „Alles was dazwischen passiert bleibt geheim. Vertrauen Sie uns?“ hatte Kochsternstunden-Macher (und Kobalt-Betreiber) Clemens Lutz bei der Einladung zur Gala gefragt. Zum Apero gab’s: Austern, von Mario Pattis persönlich den Gästen gebracht. Außerdem Fingerfood (Ziegenkäse mit Roter Beete und Entenbrust mit gepickelter Artischocke).

Nach diesem Einstieg wurde dann aber auch schon zum Ausstieg aus dem Kobalt geblasen: draußen vor der Tür wartete ein Bus, der die Gäste laut Aufschrift zum Dresdner Kreuzchor machte. Dabei sang doch gar keiner! Vor dem Bus warteten Katrin Pattis und Mario Pattis mit Champagner sowie Saibling mit Wasabi (am Stick, wie ein ganz kleines Magnum-Eis…) als Wegzehrung für die Gäste, und dann ging’s nicht etwa zur Gläsernen Manufaktur (wo die vorherigen Galadinner stattfanden), sondern Richtung Meißen nach Wildberg. Dort haben Mario Pattis und Silvio Escher ihre Genuss-Lounge (in der es, am 7. März, auch einen Kochsternstunden-Abend geben wird – Reservierung empfohlen!).

Im Bus gab’s für die Gäste einen Umhänger mit Löffel („Den geben Sie bitte den ganzen Abend über nicht ab!“, sagte Pattis beim Verteilen) und einem Los. Zu gewinnen gab’s quasi die nächste Überraschung, den mit den Losen wurden Gruppen gebildet – Einladung zum Kochkurs. Nicht irgendwann, sondern („wenn ich das richtig verstanden habe: jetzt gleich, sofort, unverzüglich“) zwischen Vorspeise und Dessert. Unter der Anleitung der Profis werkelten die Gäste und lernten viele Details des Handwerks, das neben besten Zutaten zum besonderen Geschmackserlebnis führt.

Fazit: Das neue Format der Kochsternstunden-Gala war spannend – ein unterhaltsamer kulinarischer Verwöhnabend!

Das Menü

Zweierlei von der Kartoffel

Rinderfilet

Jakobsmuschel

Steinbutt

Reh

Zweierlei Schokolade

Zwetschge | Birne

Die Getränke

Aperitif

Lillet Berry

Champagner »Grand Plaisir«

Weine

2015 Grauschiefer MAGNUM | weiß

2015 Cuvee »Urschrei« MAGNUM | rot

Weinbar

Probieren Sie diverse Köstlichkeiten

Der Preis

145,00€ inkl. Spende zu Gunsten der HOPE Kapstadt Stiftung und Location Transfer