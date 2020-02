Bautzen gilt ja als Stadt der Türme. Von kulinarischen Leuchttürmen jenseits des Senfs ist allerdings nicht oft die Rede. Mit ein wenig Suche kann man’s aber doch überraschend gut treffen: Wir sind im Restaurant Wolfgang’s und können uns erst einmal gar nicht genug satt sehen. Wir sitzen nämlich inmitten von historischen Apothekenschränken im Stil des Jugendstils aus der Zeit um den Beginn des 20. Jahrhunderts! Auch ohne Stadthistoriker zu sein, ahnen wir, dass dies hier einmal die Goethe-Apotheke war (es steht immer noch draußen an der Fassade) und irgendwann vorher wohl auch die Schloss-Apotheke, wie ein Schild an der Wand verrät.

Dabei sind wir gar nicht zum Gucken hier (obwohl ein tolles Ambiente ja Teil des Vergnügens ist), sondern als Tester im Rahmen des Kochsternstunden-Menüwettbewerbs. Das Wolfgang’s nimmt zum ersten Mal teil und ist damit in diesem Jahr das östlichste teilnehmende Restaurant. Im Angebot: drei oder vier Gänge, mit oder ohne Weinbegleitung, auf Wunsch auch mit einem Drink davor oder danach. Das klingt doch schon mal gut.

Bedient werden wir den ganzen Abend über perfekt von einem Service-Duo, das bei jedem Gang nahezu zeitgleich (mit Präferenz fürs Essen) Speisen und dazu passende Getränke serviert. Das ging zügig, was wir – ohne zu hetzen – ja immer ganz gut finden: zu lange Pausen machen doch satt!

Den Auftakt machte ein eher sommerlicher Caprese Shot – wenn man so will, eine versuppte Variante von Tomate-Mozzarella. Das sah sehr chic aus in der rot-gelb-weißen Tomaten-Käse-Schichtung und schmeckte auch schön kräftig. Die Optik betonte eingangs auch den zweiten Gang, denn unter der Glasglocke rauchte es. Als die Glocke gelüftet wurde, machte der Räucherdampf sich schnell von hinnen und hinterließ eine Jakobsmuschel auf getrüffeltem Risotto. Die Jakobsmuschel war perfekt wie selten gegart, der Risotto (in der Jakobsmuschelschale) hielt die gewünschte Balance aus Biss und Schlotzigkeit.

Die Weinreise bis hierhin war eine kleine VDP-Tour, die in Sachsen auf Schloss Proschwitz mit einem Weißburgunder begann und dann im Rheingau beim Goethewein endete, den Uli Allendorf im Winkeler Jesuitengarten beim Brentanohaus erntet und keltert – wobei ich die Reise ja genau andersrum gemacht hätte, um den Burgunderschmelz zum Risotto zu haben…

Zum Hauptgang gab’s im Haus trocken gereiftes Entrecôte auf Petersilienwurzelpüree mit Rosenkohl an Maronen-Granatapfel-Sauce, wobei die Sauce der Hit war. Streng genommen sogar nicht die Sauce, sondern die als Saucenbestandteil erwähnten Maronen. Die schmecken ja manchmal belanglos, entfalteten aber (dank Nussbutter, wenn wir das richtig rausgeschmeckt haben) hier einen sehr schönen Geschmack. Das Entrecote war erstaunlich dünn geschnitten, aber kam dennoch im richtigen Gargrad an den Tisch. Der begleitende Rotwein kam aus Apulien: Spatus 8 Nero di Troja, Puglia ist aus alten Reben der autochthonen Sorte Nero di Troia gemacht und hatte ein Jahr Zeit, im Barrique zu reifen. Das Ergebnis schmeichelt dem Gaumen…

Aus der Toscana kam die Süßweinspezialität aus Montalcino zum Dessert: der 2009 Caparzo – Moscatello di Montalcino DOC Vendemmia Tardiva hatte es in sich und gereichte der Quitte (als Eis in der Schokokugel und bissfeste Stücke im Sirup) und der Schokoladenpraline zur Ehr‘.

Das Menü

Caprese Shot von gelber und roter Tomate

Feuer | Wasser | Luft | Erde – Geräucherte Jakobsmuschel auf getrüffeltem Risotto

Im Haus trocken gereiftes Entrecôte auf Petersilienwurzelpüree mit Rosenkohl an Maronen-Granatapfel-Sauce

Duett von der Quitte mit Rosmarin an Schokoladenkonfekt

Weinbegleitung

Aperitif: Eberesche Sprizz

Weingut Schloss Proschwitz – Weißburgunder VDP | Ortswein | trocken

Fritz Allendorf – Winkeler Riesling Goethewein VDP | Ortswein

Tagaro – Spàtus Nero di Troja IGP

Caparzo – Moscatello di Montalcino DOC Vendemmia tardiva

Digestif: Wolfgang’s selbstgemachter Apfel-Quitte-Brand

Die Preise

3-Gänge-Menü 35,00 €

inkl. Weinbegleitung 53,00 €

inkl. Weinbegleitung, Aperitif, Digestif und Wasser 65,00 €

inkl. Weinbegleitung 53,00 € inkl. Weinbegleitung, Aperitif, Digestif und Wasser 65,00 € 4-Gänge-Menü 45,00 €

inkl. Weinbegleitung 63,00 €

inkl. Weinbegleitung, Aperitif, Digestif und Wasser 75,00 €

Restaurant Wolfgang´s

Goschwitzstraße 27

02625 Bautzen

Tel. +49 3591 / 2038700

www.moments-hotel.de

Öffnungszeiten

Di–Sa 14-22:30 Uhr

[Besucht am 25. Februar 2019 | Übersicht der hier besprochenen Restaurants in Dresden und Umgebung]

