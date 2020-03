Zweite Fête du Champagne im e-Vitrum

Darf man in Zeiten wie diesen eine Champagner-Party für Mitte Mai planen und ankündigen? Gute Frage! Hartmut Richter, Champagner-Spezialist und Initiator der Fête du Champagne, die im vergangenen Jahr erstmals in Dresden stattfand, meint: ja. Zusammen mit Mario Pattis, mit dem zusammen er im e-Vitrum die diesjährige Schampussause vorbereitet, will er ein Zeichen setzen: „Wir stehen auf dem Standpunkt, dass man mit heutigem Stand die Lage Mitte Mai ja noch gar nicht beurteilen kann – und denken erst einmal positiv!“

Um die hundert Gäste seien geplant – keine Massenveranstaltung, so wie auch die teilnehmenden Champagnerhäuser nicht die großen Massen produziert. Die Mission sei eben auch, die Geschmacksvielfalt der Champagner vorzustellen. Wie im vergangenen Jahr machen fünf Champagnerhäuser mit, jedes bringt drei verschiedene Champagner mit – möglichst in Magnumflaschen, aus denen zu trinken das Vergnügen bekanntlich noch größer ist.

Zwei Anbieter kennt man aus dem vergangenen Jahr: Maison Alexandre Bonnet aus dem Süden der Champagne (Les Riceys, Aube in der Champagne) ist die Hausmarke von Hartmut Richter – ohne die geht natürlich nichts. Ebenfalls zum zweiten Mal dabei ist Charles Heidsieck (deren 36 mitgebrachten Magnumflaschen waren im vergangenen Jahr als erste ausgetrunken!). Hinzu kommen drei Neuzugänge, von denen Richter aber vorerst nur einen verraten wollte: AR Lenoble, ein mittelgroßes Haus, das viele Awards gewonnen hat, und zwei weitere noch nicht näher benannte werden neu hinzukommen.

Die kulinarische Begleitung des Abends liegt schwerpunktmäßig bei Mario Pattis und seinem Team. Die kennen sich mit Galaabenden in den Räumen des e-Vitrum ja bestens aus, so dass es in diesem Jahr auch keine Versorgungsengpässe in den küchenfernen Bereichen der Veranstaltung geben wird… Geklärt ist auch, wie man mit den Gläsern (in diesem Jahr: One-for-All-Gläser, die der Sommelier Peter Steger entwickelt hat) umgeht: sie können während der Veranstaltung graviert und danach mitgenommen werden. Zurück zum essen: zu späterer Stunde, wenn die Party losgeht, gibt es zusätzlich kulinarische Highlights von Uwe Sochor (mit Käse aus dem Savoir Vivre) und von Elvis Herbek aus dem finesse.

„Champagner trinkt sich leicht weg!“, weiß Mario Pattis aus langjähriger Erfahrung als Gastgeber. Und Richter ergänzt ein Zitat von Winston Churchill, der gesagt haben soll: „Das beste sei eine Magnum Champagner für zwei Personen – wenn einer der beiden keinen Alkohol trinkt!“ So oder so: der Abend ist lang, wer sich durchprobieren möchte, hat bei fünf Champagnerhäusern mit je drei Sorten 15 Proben vor sich. Und das relativiert ja auch den Preis: 195 € für Eintritt und Verzehrpauschale…

Fête du Champagne

Ort: e-Vitrum, Dresden

15. Mai 2020, ab 18 Uhr

Preis: 195 €

Um Abendgarderobe wird gebeten.

Weitere Informationen: www.vitrum-dresden.de/event/fete-du-champagne