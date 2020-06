Kochsternstunden Spezial: Verlängerung!

Man sagt: „Die Zeit heilt alle Wunden.“ Die spürbaren Auswirkungen der Corona-Krise sind enorm. Mit dem Zusatzwettbewerb der Kochsternstunden wünschten sich die Organisatoren nach der Corona-bedingten Zwangspause einen Zuspruch an Gästen bei den teilnehmenden Restaurants. „Während zu Beginn des Kochsternstunden-Spezials die Anzahl der Gäste noch sehr verhalten war, spüren wir täglich die steigende Bereitschaft, besonders auch abends wieder auszugehen“, freut sich Kochsternstunden-Initiator Clemens Lutz.

Aus den Reihen der Restaurants wurde der Wunsch laut, mit dem Zusatzwettbewerb „Kochsternstunden-Spezial“ in die Verlängerung zu gehen. Um die regionale Gastronomie zu unterstützen und den Fokus auf viele Gäste und weniger auf den Wettbewerb an sich zu lenken, kam Clemens Lutz diesem Wunsch nach. Bis zum 28. Juni 2020 können Hobby-Tester in den Restaurants das angebotene Menü genießen und im Anschluss bewerten. Abgabeschluss aller Bewertungen ist Montag, der 29. Juni 2020, 12 Uhr mittags.

Quelle und weitere Infos: www.kochsternstunden.de