Moderne Interpretation eines historischen Dekors

Man müsste mal wieder ans Meer. Scheinen sich aber gerade alle zu sagen und steuern die deutschen Küsten an Ost- und Nordsee an. Also ist da alles voll, und da schaut man dann dumm drein. Da passt es ganz gut, dass man sich das Meer gegebenenfalls ganz anders zu Gemüte führen kann. Mit Fisch auf dem Teller beispielsweise – und zwar wörtlich: bei der Kollektion MEISSEN Blue Treasures hat die Porzellanmanufaktur Meissen die Seepferdchen, Hummer, Fisch und Muscheln aufs Porzellan gebracht. Vorgestellt wurde das maritim inspirierte zehnteilige Service des Jahres 2020 im Kastenmeiers, wo das Service ab August auch beim täglich wechselnden 4-Gänge-Überraschungsmenü eingesetzt werden soll.

Die Kombination von Tradition und Moderne spielt die Porzellanmanufaktur ja gerne aus: auf der modernen Form Cosmopolitan, die es seit 2012 gibt, wurden für das neue Dekor Entwürfe aus dem Archiv hervorgeholt. Otto Eduard Voigt hatte die Motive Ende des 19. Jahrhunderts entworfen – wenn auch nicht für ein Service, sondern für Schmuckstücke wie Vasen – im immer wieder faszinierendem Kobaltblau und in in klassischer Unterglasurmalerei. „Diese Ton-in-Ton Maltechnik bedarf jahrelanger Erfahrung und höchster Präzision, denn die auf das unglasierte und erst einmal gebrannte Porzellan gemalten Dekore lassen keine Korrekturen zu. Schutz bietet die manufaktureigene Glasur, die das Meissener Porzellan sowie das Dekor mit seinen scharfen Konturen und Details nach dem zweiten Brand eindrucksvoll zur Geltung kommen lässt“, erläutert Maurice Lange von der Staatlichen Porzellanmanufaktur.

Das ist eine Technik, die sehr viel älter ist als Mikrowellen oder Spülmaschinen, aber eben diese Technik macht’s möglich, die Blue Treasures in die Mikrowelle zu stellen (obwohl das ja schon ein wenig stillos wäre…) oder in der Spülmaschine zu säubern. So gesehen ist das in der Tat ein Geschirr für jeden Tag – auch wenn die Preise das nicht unbedingt nahelegen: einzelne Teile des Service kosten (Stand heute im Onlineshop) zwischen 125,13 € und 193,03 €. Die große Conchiglia mit Lachsfarce, Jakobsmuscheln und Garnelen gefüllt auf gebackenem Rucola und Spinat, die Gerd Kastenmeier auf dem weißen Speiseteller Muschel des Service anrichtete, wäre zwar auf jedem anderen Teller genau so Yummi! gewesen, aber die Optik war schon sensationell. Es muss eben nicht immer Zwiebelmuster sein, um auf Kobaltblau zu genießen!

Infos:

www.meissen.com

www.kastenmeiers.de