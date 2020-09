Mafia Mia 2020: Geschmeidiges Best of…

Wenn von systemrelevanten Branchen die Rede ist, denkt der Deutsche (m/w/d) ja meist an Autos oder Banken. Dabei arbeiten doch in den Branchen Tourismus (ca. 3 Mio.), Gastgewerbe (ca. 2,3 Mio.), Künstler (188.000 mindestens) und Veranstaltungsbranche (1 Mio.) jede Menge Menschen. Die jammern nur nicht so lobbygetrieben erfolgreich – was sie ja durchaus sympathisch macht. Als nun heute auf einer Pressekonferenz angekündigt würde, dass trotz alledem und alledem in diesem Jahr die zehnte Mafia-Mia-Show stattfinden soll, gab’s daher ehrlich erfreute Gesichter.

Zumindest für die offiziellen Pressefotos, denn zwischen den Strahlemann- und Optimismusaufnahmen sah man vor allem Mirco Meinel an, dass er vielleicht selbst ein wenig verwundert ist über den Mut, die Jubiläumsrevue vom 27. November diesen Jahres bis zum 17. Januar 2021 im Ostra-Dome durchzuführen. Meinel, dessen Spezialität Großveranstaltungen sind (u.a. Schlössernacht und weitere Dinnershows), hat mit seinem neuen Veranstaltungsort Ostra-Dome (wo die Show im vergangenen Jahr erstmals stattfand) viel Glück: Der Ostra-Dome bietet viel Platz, um Hygieneregeln sicher umzusetzen. „Viel Fläche, breite Wege, moderne Lüftungstechnik und ein riesiges Luftvolumen durch die Höhe von ca. 7,50 Meter – all das kommt uns dieses Jahr zugute“, freut sich Mirco Meinel. Aber natürlich müsse es nicht nur alles hygienisch einwandfrei sein – auch wirtschaftlich müsse es sein, fügt er an. Theoretisch scheint das ja zu gehen, sonst hätte der Geschäftsmann ja sich nicht entschieden, die Show laufen zu lassen. 400 bis 500 Gäste können sich die Show ansehen: wie viele genau zusammen sitzen, sei halt etwas kompliziert und abhängig von den dann geltenden Regeln.

Guido Gentzel, Sänger und Schlagzeuger bei der Hausband des Paten, den Firebirds, ist zusammen mit dem Leipziger Entertainer Bert Callenbach (der Pate…) für Idee und Texte der Mafia-Mia-Shows zuständig. Da die ursprüngliche Idee „Diebesgrüße aus Moskau“ sich pandemiebedingt nicht realisieren ließ, gibt es eine Story, die eigentlich naheliegend ist: Der Raub im Grünen Gewölbe im vergangenen Jahr lieferte die Idee zu Der Jubiläums-Coup. Ein Geschmeide tauchte ja schon in der Vorjahresshow auf – nun gibt es sozusagen die ganze Wahrheit, und die führt in nahezu alle Orte, die der Pate mit seiner Familie in den vergangenen Jahren besucht und zur Adventszeit auf die Bühne gebracht hat. „Wir konnten die Klunker trotz Corona überall verticken!“, schmunzelt Gentzel. Für das Team die Chance, einige der besten Szenen aus neun Jahren Mafia Mia erneut auf die Bühne zu bringen.

Zeit für gute Texte und zündende Ideen habe er ja in diesem Jahr mehr als genug gehabt, sinniert der Firebirds-Mitbegründer und verspricht den Fans der Rock´n`Roll-Band, dass „musikalisch die Post abgeht“. Dann macht er eine Pause und bedankt sich bei Mirco Meinel, dass er „Farbe bekennt. Es gibt ja nicht viele“, sagt er, macht noch eine Pause und entschuldigt sich für die Wortwahl, „die den Arsch in der Hose haben und das durchziehen!“ Dafür gibt’s, bei Pressekonferenzen durchaus unüblich, Beifall nicht nur von den anwesenden Künstlern und Mitarbeitern…

Mafia Mia – Der Jubiläums-Coup. Dinnershow im Ostra-Dome Dresden. Spielzeit mit 26 Terminen vom 27.11.2020 bis 17.01.2021. Tickets gibt es ab 68,50 Euro, Show und 4-Gang-Menü inklusive.

www.mafia-mia.de