Wir ernten Klingelberger

Wir ernten Riesling im Gewann Stürzelbach. Wobei: Riesling sagt hier eigentlich keiner, denn der Riesling heißt hier Klingelberger. Warum heißt er so? „Weil auf dem Klingelberg, der zur Lage Schlossberg gehört, gleich unterhalb von Schloss Staufenberg 1782 erstmals in Baden Riesling sortenrein an- und danach im Keller des Markgraf Carl Friedrich von Baden auch ausgebaut wurde!“, erläutert Emil Klaus. Dazu muss man wissen, dass damals die Reben meist im gemischten Satz standen – manchmal wussten die Winzer nicht einmal genau, was genau für Reben sie da hatten. Aber damals wie heute galt das Grundprinzip: Hautsache, es schmeckt – und der Klingelberger, wie der neue Wein schnell genannt wurde, schmeckte. Kein Wunder, war ja Riesling! Der Spitzname Klingelberger hat sich in der Region gehalten, die Lust am Geschmack auch: Obwohl Baden ja Burgunderland ist, wird in Durbach auf insgesamt rund 170 Hektar Rebfläche Riesling angebaut, davon entfallen 100 ha auf die Winzergenossenschaft. „Wir sind damit ein wenig die Exoten, aber sehr erfolgreich. Auf Granitverwitterungsgestein wird der Riesling nicht so säurebetont, sondern spritzig-fruchtig. Das trifft den Geschmack unserer Kunden!“, weiß Emil Klaus.

„Die Ertragssituation ist in diesem Jahr gut! Hier hängen schon einige Trauben rum!“ Emil Klaus ist zufrieden. Man müsse die Trauben aber per Hand lesen, denn vor drei Wochen habe es kräftige Niederschläge gegeben, von daher gebe es einige faule Trauben – die müssen heraus geschnitten werden. Neben denen mit Fäulnis gibt es auch solche mit Sonnenbrand, die sind komplett trocken. Die große Hitze ist dran Schuld – aber: „diese Trauben können Sie bedenkenlos ernten, denn wir entrappen die Trauben, die Beeren werden also vom Stilgerüst getrennt“, erklärt Stephan Danner. Die (extra für uns: nigelnagelneuen) Winzerscheren sind übrigens scharf, aber einen Eimer für abgeschnittene Finger brauchten wir dann doch nicht. Und da jeder von der Journalistentruppe nur eine Zeile Klingelberger zu lesen hatte, hielten sich auch andere Nebenwirkungen wie Muskelkater in Grenzen.