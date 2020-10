Weincaching in Sasbachwalden: Finde den Wein!

Der alde Gott lebt noch!

Der Alde Gott ist in Sasbachwalden ja nicht zuletzt wegen der Genossenschaft und damit der Weine im Glas (oder der Flasche…) allgegenwärtig. Aber was hat es mit dem alten Gott auf sich? Näheres verrät, wie so oft im Leben, eine Sage. Sie spielt nach den Wirren und Leiden des 30jährigen Kriegs, also vor rund 370 Jahren. Damals war „ein junger Mann auf der Suche nach anderen Menschen und nach einer Lebensgefährtin. Auf einem Hügel traf er dann endlich ein junges Mädchen – und weil er selbst es kaum glauben konnte, wieder in menschliche Gesellschaft gelangt zu sein, schien er sein Gottvertrauen wieder erlangt zu haben und rief: Der Alde Gott lebt noch!“

Donnerlüttchen, mag man sich da denken, was für ein Spruch angesichts eines Menschen und, wie der Zufall es will, obendrein einer Frau im heiratsfähigen Alter. Die Sage geht nämlich weiter, und alle Quellen schreiben so oder ähnlich merkwürdig: „Die beiden schienen Gefallen aneinander zu finden und kamen überein zu heiraten. Sie ließen sich in der Gegend nieder und gründeten eine Familie.“ Ja hoi! Da findet Adam also seine Eva, murmelt irgendwas vom alde Gott und Eva schmollt nicht, sondern scheint Gefallen zu finden. Großartig. Aber was hätte sie auch tun sollen, die Auswahl war ja offensichtlich nicht so üppig…

Wie auch immer, die Familiengründung ging mit Pflege der Weinberge (Weinbau ist in Sasbachwalden durch die Verleihung der Weingerechtigkeit im Jahre 1601 nachgewiesen) einher, alles lief bestens. Und viele Jahre später wurde an der Stelle, wo sich die beiden trafen, der Bildstock errichtet.

Markus Heider hat die Geschichte eines Bildstocks sogar vertont und 2018 beim Kompositionswettbewerb des Volksmusikerbundes NRW mit „Der Alde Gott“ den 3. Preis gewonnen. Den Live-Mitschnitt der Uraufführung durch das Nordbayrische Spielleuteorchester unter der Leitung von Christoph Ahlemeyer am 27.10.2018 kann man sich anhören auf der Verlagsseite des Komponisten (dabei am besten diesen Abschnitt noch einmal lesen…).