Zum Sonnenuntergang macht sich eine Westküste immer ganz gut. Aber wo denn nun genau? Da ist es echt gut, dass es das Internet gibt. „Ein super schöner Ort. Von dort aus hat man den schönsten Blick über die Algarve. Vor allem die Sonnenuntergänge kann man hier am besten sehen. Ist der einzige Ort, wo man den Sonnenuntergang beobachten kann. Sollte man unbedingt gesehen haben“, berichtet die Nutzerin amira_11 aus Dortmund am 28. September 2019 auf der Plattform für wahre Kenner (m/w/d) über die Ponta da Piedade. Donnerlüttchen, da müsste man ja mal hin – vor allem abends!

Wir waren (etwa zwei Jahre früher, also in völliger Unkenntnis der Einmaligkeit des Ortes) dort und hätten das an dieser Stelle offensichtlich einmalige Naturschauspiel beinahe verpasst – denn bekanntlich braucht es für einen eleganten Touchdown der Sonne ins Meer vor allem eines nicht: Wolken. Und sehr gerne passiert da kurz vor knapp genau das: eine Wolkenwand schiebt sich aus dem Meer hoch, exakt in die Sonnenuntergangslaufbahn. Da hilft nur frühes vorsorgliches Fotografieren – und ein Quäntchen Glück, denn manchmal verdunstet die Wand so schnell wie sie kam. Und da sieht man ihn dann: den Sonnenuntergang!

Praktischerweise liegt die Ponta da Piedade direkt vor den Toren von Lagos, ist also gut erreichbar. Und das sowohl mit dem Auto (es gibt eine Straße bis direkt an den Leuchtturm und dort ausreichend Parkplätze) als auch zu Fuß, was wir (vom Hafen in Lagos aus) dann auch einmal gemacht haben – allerdings ohne auf den Sonnenuntergang zu warten, weil wir ja noch (durchs Landesinnere) zurück mussten. Der Besuch am Vor- oder frühen Nachmittag ist sogar vielleicht noch spannender, denn es gibt viel zu sehen.

Leider nicht den schönsten Blick über die Algarve, dafür geht sie einfach hinter allen Ecken – um die man ja nicht gucken kann – noch weiter. Nein, aufregend ist eher der Nahbereich: vom Plateau, das – (laut Wikipedia) – etwa 40 Meter hoch ist, kann man die wie immer sehr fantasievoll von Wind, Wasser & Wetter bearbeiteten Felsen sehen. Außerdem führt eine lange Treppe hinab bis fast aufs Meeresniveau, so dass man sich gerne ein wenig von der Gischt bespritzen lassen kann. (Es gibt auch Bootstouren von Lagos aus, aber die haben wir nicht mitgemacht).

Die bizarren Felsformationen changieren von rot über orange und gelb bis nach grau, das Angebot an Bögen und Höhlen ist groß. Als Vordergrund macht sich das gut für die Fernsicht nach Osten in die Bucht von Lagos und nach Westen (da muss man aber schon ein wenig woanders stehen, sonst klappt das nicht so gut) bis nach Sagres, wo es dann am Cabo de Sao Vicente ein noch großartigeres Ende der Welt gibt.

Spoiler: Sonnenuntergänge an anderen Orten der Algarve Aufnahmen von

Praia de Faro | Praia do Carvalho | Olhāo | Cacela Velha | Quinta da Lago | Tavira | Praia do Castelejo | Praia do Amoreira | Cabo de Sao Vicente

Karte wird geladen, bitte warten...