Die Entenkeulen waren bestellt. Das Hygienekonzept (was für ein Wort, man möchte es nicht auseinandernehmen!) erstellt, die dazu passenden Masken gefertigt. Und dann wurde – aus guten Gründen, aber zum Leidwesen aller Beteiligten – die Jubiläumsshow des Paten abgesagt und aufs kommende Jahr verschoben. Das ist ja schon alles sehr betrüblich. Aber wie das so ist – erst hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu: keine Show, keine Entenkeulen! Or nö, das geht doch gar nicht!

Mirco Meinel, Veranstalter der Dinnershow, ist ja bekennend der beste Entenkeulen-Esser. Also entschied er mit seinem Team: es gibt die Ente des Paten to go – pünktlich zum Weihnachtsfest, genauer am 22. und 23. Dezember. Wie gewohnt knusprig und zart, abzuholen im Ostra-Dome (wo sonst die Show gelaufen wäre). Rotkohl und Klöße sind auf jeden Fall dabei, auf Wunsch gibt’s einPastinakensüppchen und ein Entenschmalztöpfchen dazu. Der Küchenchef des Paten, Andreas Kirsch, bereitet das alles frisch zu – weswegen es Ente plus Add-ons nur auf Vorbestellung gibt (Vorbestellung bis 18.12. über die Webseite).

„Weihnachtszeit ist eigentlich Mafia Mia-Zeit, und dieser Trubel fehlt uns richtig“, spricht Veranstalter Mirco Meinel für das ganze Team, aber auch für viele Fans, die sich gemeldet haben. „Mit der „Ente des Paten“ wollen wir unseren Stammgästen einen kleinen Trost verschaffen. Weihnachtszeit ist für mich auch Entenzeit, und das vermisse ich ebenso.“

Und weil Weihnachten ist, gibt’s für jeden Abholer zwei lustige Mafia-Mia-Masken gratis dazu: eine ganz neutrale für jede Gelegenheit und eine eher außergewöhnliche – bärtiges Kinn, weibliches Lächeln oder das schiefe Goldzahn-Grinsen von Schlicht, dem Leibwächter des Paten, als Motiv.

www.mafia-mia.de