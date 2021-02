Am Sonntag ist Valentinstag. Ganz früher außerhalb der Länder mit englisch sprechender Bevölkerung ein Nix, dann ein Blumenhändlerumsatzsteigerungstag, mittlerweile ein voll im kapitalistischen Gewürge integrierter Schenkttag voll ohne Romantik. Denkste Dir. Und dann stolperst Du in all der Love-is-all-around-E-Mail-Flut über ein Angebot von Christoph Hammel, dessen Weine Du nicht nur am 14. Februar magst – und den Typen ja sowieso. „Der Valentinstag naht – dieses Jahr ohne rote Rosen ? Das muß nicht sein!“ Nee, nicht wirklich. Wir haben also sein Valentinspaket (Listenpreis 55,80 €, Valentinspreis 43,95 €) bestellt und unvorbereitet wie immer (außer ein wenig Lesen im Internet und Wissen aus dem Wissensfundus weintrinkender Menschen).

Sechs Flaschen sind in der Kiste: ein Sekt, ein Secco und vier Weine:

Rosésekt Brut 2019 0,75 l

Gransecco Sauvignon Blanc trocken 0,75 l

Cuveé MARIAGE Chardonnay&Weissburgunder trocken 2020 0,75 l

Für mich soll’s rote Rosén regnen – Rosé trocken 2019, 0,75l

Aus dem Herzen – Sankt Laurent 2018 0,75 l

Sissi & Franz Rose´Royal 0,5 l

Dringende Empfehlung: diesen Podcast nicht hungrig anhören – es gibt reichlich Speiseempfehlungen!

Man entdeckt dabei natürlich schnell den roten (nu!) Faden: Blubber, Rosen, Sissi. Wie liebreizend! Wir hatten und die Flaschen etwas anders zurecht gestellt (den Secco vor dem Sekt), aber die hart arbeitenden Mädels im Ladengeschäft riefen nach Kurzvorfeierabendbelohnungsekt – also gab’s den zuerst. Der eigentliche Plan wäre besser gewesen, aber die normative Kraft des Faktischen (Zitat von – ich dachte immer: – Kant, aber es war wohl der Rechtsgelehrte Georg Jellinek) hat uns halt die andere Reihenfolge aufgedrängt: auch gut. So oder so fanden wir den Sekt für uns besser.

Die Weine (Weiß, rosé und rot sowie süß und rosé zum Abschluss) machten durch die Bank viel Spaß – wer mag, sollte mal nachzählen, wie oft uns das Wort Spaß einfiel… Zusätzlich zum fertigen Valentinspaket des Weinguts haben wir – wat mutt dat mutt! – noch die Schwarze Madonna ins Glas geholt…

Die Eckpunkte dieses Podcasts: