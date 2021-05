Das kleine Weingut von Stefan Bönsch liegt nicht mitten in den Weinbergen, sondern in Langebrück – nördlich von Dresden am Rand der Dresdner Heide. Aber wenigstens war der Vorgänger im Haus eine Gaststätte mit dem passenden Namen „Zum Kellerberg“, es hat also alles seine Richtigkeit, irgendwie.

Bönsch gehört zu den Winzern mit erstaunlich wenig Hektar Rebfläche. Angefangen hat er 2013 mit 0,1 ha, jetzt sind es etwa 2 ha – immerhin kann man sagen: so eine prozentuale Stegerung musste erstmal hinbekommen.Dass wir dann bei unserem Kellerbesuch mit Jahrgangsprobe 14 verschiedene Weine im Glas hatten, deutet auf die Kleinteiligkeit in den Lagen links- und rechtselbisch hin.

Neu sind in diesem Jahr nicht nur die Weine, sondern auch die Etiketten – und es gibt, endlich!, eine Einteilung in drei Qualitätsstufen: Handwerk (Basisqualität), Gesellenstücke (Steillagenweine), Meisterklasse („Spielereien“ nennt Bönsch das: Holzfass, spontan vergoren).

Was wir probierten, worüber wir sprachen…

01:32 Im Jahr 2013 hat er sich selbstständig gemacht

02:05 Gasthof zum Kellerberg

03:10 wir fangen mit nem Sekt an: 2018er Bronner brut

04:01 Arbeitsbeginn!

05:06 Bönsch hat ca 2 ha – neu verteilt

09:38 vor der Selbstständigkeit 2. Kellermeister bei Wackerbarth

13:27 die neuen Etiketten

14:38 drei Qualitätsstufen

16:28 Einstiegswein: 4x Weiß

19:06 Rosé

23:00 Riesling Gesellenstück

Gesellenstück 26:19 Bönschs Weine sind alles Landweine

28:13 Ein junges Anbaugebiet mit 800 Jahren Tradition

29:50 next Wine: Weißburgunder

32:00 Grauburgunder

35:42 Blanc de Noir

36:39 …oder ein Noir de Blanc?

37:37 Scheurebe

40:36 Traminer

44:20 Meisterklasse

45:08 Grüner Veltliner 2019

2019 51:34 Grüner Veltliner 2020 Fassprobe

2020 Fassprobe 54:09 Riesling 2019

2019 57:05 Riesling 2020 Fassprobe

2020 Fassprobe 01:02:05 Riesling „S“

„S“ 01:04:51 Let’s Talk about Goldriesling

01:06:06 Spätburgunder

