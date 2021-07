In dieser Folge des Podcasts „Auf ein Glas“ ist wieder einmal alles anders. Zu Gast ist Charlotte Scholz, Verkaufsleiterin Süd-Ost-Deutschland bei Nicolas Feuillatte – wer damit nichts anfangen kann: Geduld, dafür senden und schreiben wir ja. Bis dahin also nix Besoneres, aber wir sind dieses Mal auch nicht im Studio Rdbl., sondern mit dem ganzen Team von Gräfe’s Wein & fein im so genannten Milchladen – dort gibt’s aber gar keine Milch, sondern eine Fortbildung in Sachen Champagner – und wir grätschen uns da einfach mal so rein.



Das Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte ist ein Verbund von 82 Champagne-Genossenschaften mit 5.000 Champagne-Winzern, die zusammen rund 2.100 Hektar Rebflächen der AOC Champagne vom Marnetal bis zur Côte des Bar, durch das Saint-Thierry-Massiv, die Montagne de Reims, die Côte de Sézanne und das Ardre-Tal bewirtschaften. Am Sitz in Chouilly sind über 230 Mitarbeiter beschäftigt. So viele Winzer, so viele Hektar – aber auch so viele gute Weine: 11 der 17 Grands Crus, 26 der 42 Premiers Crus und 145 der 260 weiteren Jahrgänge der Appellation stehen für die Cuvées zur Verfügung.

Nicolas Feuillatte als Champagnerhaus ist recht jung: 1972 wurde es von Nicolas Feuillatte und Henri Maquart gegründet. Aber jung muss ja nicht schlecht sein: Champagne Nicolas Feuillatte ist der meistverkaufte Champagner in Frankreich – nur in Deutschland ist man noch nicht so arg bekannt (aber wir trinken uns ja gerade da rein…).

Im Glas hatten wir:

Réserve Exclusive Brut

Réserve Exclusive Rosé

Cuvée Speciale Rosé

Cuvée Speciale Blanc de Blanc

Brut Fondamental

Wie immer, hier ein lockerer roter Faden durchs Gespräch:

00:46 Zu Gast: Charlotte Scholz

02:34 Nicolas Feuillatte – wie spricht man das eigentlich aus?

04:17 Wir probieren den meistgetrunkenen Champagner in Frankreich

04:34 Arbeit mt ca. 5.000 Winzern

04:54 …und Trauben von 2.100 ha

06:10 Im Glas: Der Einstiegschampagner

07:55 Warum macht man eigentlich Champagner?

09:05 Kalkböden in der Champagne

09:41 Rebsortenverteilung Chardonnay – Pinot Noir – Pinot Meunier

11:17 Neue Rebsorten? I wo: Tradition!

12:35 Im Glas: Réserve Exclusive Rosé

13:46 Wie macht man Champagner?

15:55 Jana Schellenberg, Sommeliere im Caroussel Nouvelle (im Bülow Palais), kommt hinzu

17:22 Traditionelle Flaschengärung? Immer! Was sonst?

19:42 Hui (es knallt der Korken)

24:16 Wer steht hinter dem Champagnerhaus?

26:30 Das Wappen/Medaillon erklärt

27:20 die herzlosen Männer

27:45 Im Glas: Blanc de Blanc

32:38 Thema Prestige Cuvées

33:34 Fondamental aus der Umstellung zum biologisch-orghanischen Anbau

37:39 Große Champagner in großen Flaschen

41:10 Vorschau aufs 20jährige Jubiläum von W&f

42:50 Dienstende

Champagner Nicolas Feuillatte

Plumecoq

CD 40A

51530 Chouilly

Tel. +33 3 26 59 64 61

www.nicolas-feuillatte.com