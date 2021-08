Fränkischer Wein (lässt sich übrigens, da die gleiche Silbenzahl, auf den Udo-Jürgens-Griechischer-Wein-Orwurm gut singen) kommt beim 29. Podcast von „Auf ein Glas“ in eben jenes. Matthias Gräfe hatte sich von Bekannten eine Auswahl vom Weingut Hans Wirsching mitbringen lassen, und so probierten wir zusammen

2020 Iphöfer Weißburgunder

2020 Iphöfer Kalb Silvaner, Erste Lage

2019 Iphöfer Kronsberg Silvaner, Alte Reben, Erste Lage

2018 Sister Act Riesling

2020 Iphöfer Kronsberg Riesling, Erste Lage

2020 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling, Erste Lage

2018 Sister Act Silvaner

2020 Iphöfer Kronsberg Scheurebe, Erste Lage

Das dauert seine Zeit und gibt reichlich Gelegenheit für so unvermeidlichen wie beliebten Abschweifungen. So flirten wir, wie so oft, mit dem in Sachsen bei Kennern zu Recht unbeliebten Goldriesling, plaudern über die Vinissima (Andrea Wirsching war da mal Vorsitzende) und die sächsischen Weinweiber. Mathias Gräfe weiß viel über Franken zu erzählen, und wir unterhalten uns über die Frage: wie merkt man, ob es sich lohnt, einen Wein zum Reifen über Jahre zu vergessen. Viel Stoff also, und dazu immer wieder: guter Stoff aus Franken. Keineswegs nicht nur Silvaner, aber der natürlich auch.

00:32 Arbeitsbeginn ohne Wein!

01:50 Wir waren zuvor auf den Terrassen von Schloss Wackerbarth

02:04 er hat das G-Wort gesagt!

02:58 Arbeitsbeginn der Zweite

03:02 Wirsching-Weine heute Abend

04:41 Wir fangen an mit 2020 Iphöfer Weißburgunder

05:15 Arbeitsbeginn zum Dritten

07:04 heute mit dabei zur kulinarischen Abrundung: die Deutsche See mit „Meer und Rauch“

09:04 Andrea Wirsching, die Chefin: Wir werden burgundischer

09:44 Im Glas: 2020 Iphöfer Kalb Silvaner Erste Lage

16:39 Im Glas: 2019 Iphöfer Kronsberg Silvaner Alte Reben

16:49 Wie man den Bocksbeutel beim Ausschenken hält

18:29 Matthias erklärt das Kontinentalklima und verrät seine Singularitäten geographischer Verhältnisse

21:09 Im Glas: 2018 Sister Act Riesling

22:54 Vinissima

24:00 und die Weinweiber?

24:57 diese Weine kann man lange lagern…

26:19 … aber wie merkt man, ob der Wein das Potential hat, sich zu entwickeln?

33:49 Was nun? Kronsberg Alte Reben oder Julius-Echter-Berg?

34:21 Im Glas: 2020 Iphöfer Kronsberg Riesling, Erste Lage

35:12 Eine längere Abschweifung über Kabi und Kabinett beginnt hier

36:48 Ich hab‘ Abi für Kabi (sagt der Gräfe)

38:54 Im Glas: 2020 Iphöfer Julius-Echter-Berg Riesling Erste Lage

40:07 Thema: die Ahr

41:35 Die Flut…

45:55 Im Glas: 2018 Sister Act Silvaner

48:53 vom Grundkurs Jammern in der Berufsschule

53:50 Wein als Speisebegleiter

54:26 er hat schon wieder Goldriesling gesagt

58:35 Im Glas: 2020 Iphöfer Kronsberg Scheurebe, Erste Lage

Mit dabei, weil im Laufe des Podcasts erwähnt:

Janek Schumann

Deutsche See

Deutsches Weininstitut DWI

Dirk Würtz

Silvio Nitzsche

Jens Pietzonka

Steffen Zuber

