Dreimal Stahl

Ein Sekt aus Eys in Limburg in den Niederlanden und drei Weine aus Auernhofen in Franken warteten gut gekühlt darauf, in der 31. Folge unseres Podcasts „Auf ein Glas“ geöffnet, verkostet und probiert zu werden. Was die Domein Adenborgh in Eys und der Winzerhof Stahl in Auernhofen miteinander zu tun haben? Ja nüschte! Der Sekt war ein Mitbringsel aus dem Urlaub in Amsterdam und die drei Frankenweine waren der Test, ob 2017er noch gut ins Gastro-Geschäft passen könnten. Weil es sich so ergab, probierten wir dann abschließend spontan noch einen Sauvignon Blanc aus der Pfalz (vom Weingut von Winning)…

Das niederländische Trinkerlebnis begann bei einem Besuch des kleinen Weinladens Benelux Wine Co, der sich – nomen est omen – auf Weine aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg spezialisiert. Die Mitnehm-Empfehlung von Malory, die uns dort bediente: Sekt aus Limburg, der fast wie Champagner schmecke. Auch wenn man’s nicht so auf dem Schirm hat: Wein wurde in den Niederlanden vermutlich schon von den Römern angebaut, doch gutes Bier, die Reblaus und Napoleon machten dem Wein weitgehend den garaus (wenn ich die Wikipedia richtig verstehe). Doch mittlerweile (bzw. 2019) ist man wieder bei 190 Einzellagen mit einer Gesamtfläche von 320 ha Wein. Schwerpunkt des Weinanbaus sind die südlichen Provinzen Limburg und Gelderland.

Die Domein Aldenborgh liegt knapp unterm 51. Breitengrad in Eys, einem Dorf in Süd-Limburg. Peter Pelzer betreibt das Weingut seit 35 Jahren, Sohn Chris schloss sich nach seinem Biologiestudium an (das ist im Podcast bei etwa 06:25 von mir falsch referiert, da studierte der Vater – sorry…). Die Familie arbeitet biologisch und macht sich sehr viele Gedanken, hier und da nachzulesen. Wie uns der biologische Schaumwein mit traditioneller 2 Gärung in der Flasche schmeckte, verraten wir im Podcast.

Nach dem Apero landeten wir in the middle of nowhere in „Lange Dorfstrasse 21, 97215 Auernhofen“. Das ist ein 156-Einwohner-Dorf in Mittelfranken und die Heimat von Christian Stahl. Wir hatten drei Weine aus dem Jahrgang 2017, wo es noch die alte Einteilung der Weine in federStahl (die Unkomplizierten), DamaszenerStahl (die Vielschichtigen) und EdelStahl (die Handverlesenen) gab. (Die neuen Weinlinien sind Everyday, Fine Wining, Best of Selection und Liquid Luxury.)

Und worüber haben wir so geredet?

00:50 Hier ploppt der Sekt aus Limburg persönlich

01:44 BeNeLux Wines in Amsterdam

02:35 Im Glas: Eyra Riesling droog, Domein Aldenborgh, Eys

03:24 ein Bio-Riesling-Sekt aus den Jahren 2011/2013

05:33 Was ist das für eine Amöbe auf dem Etikett? – Das ist die Burg!

06.09 Seit 35 Jahren Weingut

08:06 Preisklasse:im oberen Bereich

11:09 neues Gebiet: Franken

12:19 Das Weingut Stahl in Auernhofen

13:54 drei Weine aus dem Jahrgang 2017

14:42 Im Glas: 2017 Silvaner, Edel Stahl, Winzerhof Stahl, Franken

18:48 schöne Schlieren im Glas

20:20 Die Frage bei diesem Flight: Ist das noch trinkbar?

22:12 Im Glas: 2017 Müller Thurgau, Taubenzeller Hasennestle, Damaszener Stahl, Winzerhof Stahl, Franken

26:46 Was essen wir denn zu diesem Wein?

29:34 Im Glas 2017 Sauvignon Blanc, Ehl Stahl, Zweimännerwein, Winzerhof Stahl, Franken

30:58 Welche Daseinsberechtigung hat Sauvignon Blanc in D?

31:48 Ein Sauvignon Blanc aus dem Holzfass gegen desaströse Fußballspiele…

32:36 Der Finkennapf – was ist denn das?

37:50 Fazit

39:01 Reparaturwein: 2018 Sauvignon Blanc, von Winning, Pfalz

41:11 Kein Wein ist keine Lösung

45:12 Nochmal: Restaurant-Erfahrungen aus den Niederlanden…

Und über wen haben wir so geredet außer über die Probanden?

15:11 Chefs Culinar

19:27 Martin Tesch

22:45 Markus Schneider, Andreas Kretschko und Bernard Pawis

24:12 Martin Schwarz

45:19 De Kas, Amsterdam

51:31 The WineKitchen at Sea, Amstelveen

54:11 Das Steak-Restaurant Black and Blue, Amsterdam

Domein Aldenborgh

Peter en Chris Pelzer

St.Agathastraat 3

6287AJ Eys

Tel. +31 434511927

www.aldenborgh.nl

Winzerhof Stahl

Lange Dorfstraße 21

97215 Auernhofen/Simmershofen

Tel. +49 9848 96896

www.winzerhof-stahl.de