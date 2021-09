Genuss-Manege beim Weihnachtszirkus

Nun aber wirklich: die 25. Ausgabe des Dresdner Weihnachts-Circus vom 15. Dezember bis 2. Januar soll ein großartiges Jubiläums-Circus-Event werden. Über die Details des zirzensischen Programms will man noch nicht reden – da ist, wie man am Rande mitbekommt, noch einiges in der Mache. Aber was schon feststeht, ist ein wesentlicher Teil des Rahmenprogramms: „Wir begeistern uns Publikum auch mit kreativer Küche und eigenem Restaurant im Erlebniszelt“, sagt Direktor Mario Müller-Milano.

Da die Zeltlandschaft auf dem Volksfestgelände noch nicht steht, gab es für die Presse ein Probeessen im speziellen Ambiente: der Gourmetliner, ein Restaurant- und Eventbus mit Profiküche aus Dresden (siehe unten). Gisela und Mario Müller-Milano von ihren Logenplätze oben ganz vorne im Doppelstockbus die Aussicht bei der kleinen Rundfahrt durch Dresden. An drei Stopps (natürlich die mit bester Aussicht) verkosteten die Gäste – darunter auch der gastronomische Leiter Kay Bergmann als besonders kritischer Testesser – das weihnachtliche Menü:

Karotten-Kürbis-Suppe

Lausitzer Entenkeule mit Apfelrotkraut und Kräuterkartoffelkloß

Bratapfel-Zimt-Vanillecreme mit Gewürz-Orangenragout

Das Menü (Vorbestellung sehr ratsam und erwünscht) kann man zwei Stunden vor Beginn der Zirkusshow oder im Anschluss an die Show genießen. Wer Ente nicht mag, kann als Hauptgang auch Lachsfilet an Spinat-Kartoffelstampf in Rote-Bete-Sauce mit Zucchini, Lauch und Kirschtomaten ordern – oder sich insgesamt für ein vegetarisches Menü entscheiden.

Der Gourmetliner ist ein 15-Meter langer und 4-Meter hoher englischer Doppelstockbus, der von Udo Tränkner (European Limousine Service) und seinem Sohn Louis Tränkner den eigenen Vorstellungen entsprechend aus- und umgebaut wurde. 36 Personen können auf den zwei stilvoll eingerichteten Etagen mehrgängige Menüs und feine Getränke genießen. Beim Bau und Ausstattung des GourmetLiners wurde nichts dem Zufall überlassen. „Es wurde an alles gedacht: verschiedene Sitzkombinationen (2er, 4er und Chefstable), Bildschirme und Soundsystem, rutschfeste Teller und Glashalterungen“, sagte Udo Tränkner bei der Vorstellung des Busses im April diesen Jahres.

Tränkner erzählt, dass der GourmetLiner der „erste und einzige voll autonome Restaurant- und Eventbus mit Profiküche in Europa“ sei – mit autarker Stromversorgung, autarker Wasserversorgung, einem 470 l Frischwassertank und 500 l Abwassertank. Auch nicht schlecht: die Bordtoilette aus dem Yachtbau mit Armaturen von Villeroy & Boch.

