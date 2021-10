100 ha Rebfläche gehören zu Schloss Proschwitz – in den beiden Monopollagen Schloss Proschwitz (rechts der Elbe) und Heilig Kreuz (links der Elbe). 100 ha – das sind 20 Prozent der Fläche im Anbaugebiet Sachsen, und obwohl 30 ha davon verpachtet sind, betreibt Georg Prinz zur Lippe damit das größte private Weingut im Osten Deutschlands. Das war nicht immer so, denn trotz der langen Geschichte von Schloss Proschwitz ist die des VDP-Weinguts jung: 1990 wurde es wieder gegründet, Georg Prinz zur Lippe hat das 1945 entschädigungslos enteignete Eigentum der Familie zurückgekauft – von den Reben über die Weinberge bis zum Schloss.

Der studierte Agrar- und Betriebswirt war vor diesem Abenteuer Ost erfolgreicher Unternehmensberater bei Roland Berger – er wusste also prinzipiell, auf was er sich da einlässt. Nun steckt im Wort prinzipiell zwar auch der Prinz drin, aber das hilft ja auch nicht weiter, wenn der Alltag dann in Form von Neid, Missgunst, Knüppel (bevorzugter Zielort: zwischen den Beinen) die Theorie zurechtrückt. Aber mehr als nur ein Quäntchen Optimismus braucht man wahrscheinlich, wenn man Abenteurer und Unternehmer sein will. Wieviel – das erfuhren wir im Gespräch mit Georg Prinz zur Lippe, der uns im komfortablen Podcast-Studio Rdbl. besuchte.

Während des Podcasts probierten wir folgende Weine:

2020 Schloss Proschwitz, Weißburgunder, VDP.Ortswein

2020 Schloss Proschwitz, Spätburgunder Blanc de Noir, Spätlese, VDP.Ortswein

2020 Schloss Proschwitz, Pauline, VDP.Gutswein

2018 Kloster Heilig Kreuz, Spätburgunder, VDP.Erste Lage

…und mäandern unter anderem durch diese Themen:

02:17 im Glas: 2020 Weißburgunder VDP.Ortswein

04:45 ein Vielschwätzer und ein Langredner – und nur eine Stunde Zeit

05:10 Wiederbeginn war 1990, ausgebaut in Castell

05:41 sein Vater ist hier aufgewachsen und kannte jeden Weinberg – „die typische sächsische Unternehmerfamilie mit Gemischtwarenladen“ sowie Weinbau in Sachsen und in Böhmen

09:11 nun aber endlich was zum Wein!

09:43 welche Fläche bewirtschaftet Proschwitz? – um die 70 ha, aber es wird kompliziert…

10:40 es begann mit 14 ha – die Morgengabe der LPG Wilhelm Piek

14:00 Kooperation? Fehlanzeige. Es geht auch anders: Breitengrad 51

16:52 Dresden – die Reinkarkantaion der Behäbigkeit

19:05 woran liegt das – dieses ich ich ich

20:34 im Glas: 2020 Blanc de Noir Spätlese

23:05 im Glas: Pauline, ein gemischter Satz Riesling und Traminer

25:27 Qualitätsmaßstab ist nicht die Größe, sondern der Dreiklang Natur – Kultur – Weingut

26:15 Jesseritzer Weinberg seit 12 Jahren schon bio

27:25 Anderes Thema: Warum ist Schloss Proschwitz eigentlich im VDP?

– „Mir hat Spaß gemacht, dass die Jungs sich miteinander ausgetauscht haben“

– die Regionen haben zusammengefunden

31:48 es wird sich was tun? Wann? Bald!

37:21 ein schöner Wein, der auch international gut bepunktet wurde

37:48 Über Punkte und Bewertungen (Objektivität? Gibt es nicht!)

41:15 Thema Öko: Spätburgunder kommt vom ökologisch bewirtschafteten Weinberg

42:00 Die Recycling-Spritze

– Kupfer? Ist ein gefährlich Ding!

– die Spritze spart 40% der Auftragmenge

51:15 Wo siehst Du die Zukunft der Region (klimatisch)

52:54 Du musst einfach Dein Denken ein bisschen erweitern

53:04 die eine oder andere PIWI-Sorte mehr in der Region (macht bei einfachen Weinen durchaus Sinn)

53:26 Thema Kirschessigfliege (KEF)

56:46 Sachsen könnte im Burgunderbereich interessant werden

1:00:30 wichtige Frage: wann gibt’s den Wein namens Georg?

1:01:31 Schlusswort

1:02:30 Lieber Gott, mal so unter uns…

PS: Der Preis für das schönste Wortgetüm geht dieses Mal an Matthias Gräfe und den Traum seiner betriebswirtschaftlichen Studienausbildungsabgeschlossenheit , den er so um den Zeitpunkt 19:58 träumt…

Schloss Proschwitz

Heiliger Grund 2

01662 Meißen OT Proschwitz

Tel. +49 3521 / 40 60 0

www.schloss-proschwitz.de