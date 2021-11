Die zweite Saison unseres Podcasts „Auf ein Glas“ startet experimentell (mal wieder, möchte man sagen). Also ist die 36. Folge eine Herausforderung, denn wir lauschten in kleiner Gastro-Runde in der Dresdner Weinzentraler Gerhard Elze, der Weine von Bernhard Ott mitgebracht hatte. Gerhard Elze kennen wir ja schon einige Jahre, 2015 sind wir mit ihm von der Baustelle der noch nicht eröffneten Weinzentrale zum Raskolnikoff gelaufen und haben Weine vom Ott und von Albert Gesellmann sowie Brände von Hans Reisetbauer probiert – wir waren also vorgewarnt, was das Idiom des anerkannten Sommeliers (u.a. falstaff-Sommelier des Jahres 1996) an Herausforderungen mit sich bringen würde. Neben Aufmerksamkeit und Hörbereitschaft erforderndem Österreichisch spielen noch die Linien 6 und 13 der Dresdner Verkehrsbetriebe mit, die regelmäßig am geöffneten Fenster vorbei fuhren. Und wen mal keine der gut getakteten Bahnen kam, schepperte jemand in der Küche. Life is live!

Da müssen Sie jetzt durch!

Im Podcast spricht hauptsächlich Gerhard Elze, hin und wieder hört man auch Oliver Westphal (Wesphalenhof, Hoyerswerda), den Jens Pietzonka (Weinzentrale) und mich – und noch seltener Tabea Sachse (edelrausch) und Martin Walther (Heiderand). Und das liegt nicht am Schnitt, denn den gibt’s kaum. Aber die Anwesenden lauschten bedächtig und genossen sichtlich den Wein. Der war hauptsächlich Grüner Veltliner, denn wie sagt Gerhard Elze gleich zu Beginn: „Bernhard Ott steht für Grüner Veltliner!“

Und hier eine grobe Orientierung der schon beinahe philosophischen Anmerkungen zum Thema:

00:55 Intro: Gerhard Elze – kein Unbekannter in Dresden

01:42 Elze über Ott: „Steht für Grüner Veltliner“

01:50 Zukauf von zwei Winzern – beide arbeiten aber auch bei ihm

02:16 biodynamisch arbeitet er seit 2006

03:17 Fässer vom Stockinger – auch ein Prozess des sich Annäherns

03:29 in diesem Jahr erste Ernte, die mit Korbpressen gepresst wird

03:37 Einstiegswein „Am Berg“ (nicht dabei)

03:52 In den Gläsern: Fass 4 und Der Ott – im Endeffekt: Marke!

04:39 zwei Welten in einem Glas…

05:01 Warum Fass 4?

05:34 Der Ott

05:45 beim Der Ott werden die jungen Anlagen aus den Rieden verwendet

06:10 der mit dem Holz spielt

06:39 Lagerfähigkeit ist dem Ott wichtig

07:00 die Weine sollen bekömmlicher werden (leichter, nicht so viel Alkohol)

07:49 der Bereich, wo die Mitarbeiter essen

08:04 vom Wert des gemeinsamen Mittagessens (bio, übrigens)

08:59 Scheen scheen sagt der Jens

09:36 Die Lagen betreffend: Traditionsweingüter tun sich zusammen

10:13 Gebietswein – Ortswein – Rieden

10:18 Große Gewächse? In fünf Jahren, oder später…

10:37 der Rosenberg könnte ein GG werden, welche Riede noch?

12:02 was die Kriterien angeht: viel adaptiert vom VDP

14:11 Die Riede Spiegel, Stein und Rosenberg

14:28 alles in Handarbeit

14:42 Der Spiegel ist der Schmeichler

15:01 im zweiten Jahr nach der Ernte kommt im Mai der Wein auf den Markt (seit 2019)

15:12 Die Weine sollen zweimal Silvester daheim haben

16:07 Ursprung in der RESPEKT-Gruppe (biodynamisch arbeitende Winzer)

16:24 ein offener Austausch, von dem alle profitieren

16:53 Ausschlaggebend war: entschleunigen!

17:21 Weinbegleitung meint: reife Weine

17:42 Auswirkungen auf die Preise?

18:43 Nochmal das Thema: neue Holzfässer

19:49 über ältere Weine und Lagerung

19:57 gereifte Weine in der Weinzentrale

20:16 kleines Lager, aber großes Netzwerk: so kommt man auch an gereifte Weine

21:30 Oliver Westphal zu gereiften Weinen im Westphalenhof

Beispiel Barth…

…und die „Liste B“ von Prüm

wir verraten, was der Papa nicht wissen darf. psssst…

2016 Spiegel – öffnet sich im Glas

Jahrgang 2014, der wirklich ein Horror war…

aber Vorteil: der Winzer hatte Zeit zum Nachdenken!

Ott hat 2014 keine Lagen abgefüllt

alle Lagenweine sind 2014 in Der Ott

das Setting beim Kosten: der Winzer, der Kellermeister „und I“

der Bernhard saugt’s Wissen der anderen auf („der große Staubsauger“)

die Maria Ott, die Frau: eine glänzende Verkosterin

…und der älteste Sohn Moritz ist auf Praktikumswanderschaft

Verbandelungen über Praktika

…aber der 16er gibt schon ganz schön Gas!

im Glas: 2016 Ried Stein

Spielerei in ausgewählten Jahrgängen: 1000 Rosen

man sollte mal zehn Jahrgänge Veltliner nebeneinander stellen…

Im Glas: Riesling 2020

keine Reinzuchthefen, nur die eigenen

Gerhard Elze: Webseite

Weingut Bernhard Ott

Neufang 36

3483 Feuersbrunn/Wagram

Österreich

Tel. +43 2738 2257

www.ott.at