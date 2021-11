Was dieses Virus nicht alles mit uns gemacht hat! Statt Wein mit Freunden in der Lieblingsbar zu genießen, gab’s via Zoom und anderen vorher nie gehörten Kanälen Winzer am Monitor und mit etwas Glück den passenden Wein daneben. Ist ja auch ’ne feine Übung, dann sechs geöffnete Flaschen die Tage danach zu leeren. Da waren wir dann doch froh, dass man sich irgendwann wieder treffen konnte. Und nun? Gibt’s ja wieder hohe Zahlen, dieser Virus ist halt hartnäckig. Und für den Fall der Fälle kann man sich eine neue Art der Weinprobe ins Haus holen: mit augmented reality – also erweiterter Realität. Das ist – obwohl es hier um Wein geht – nichts, was mit dem zu tun hat, was bei zu reichlichem Alkohol im Kopf passiert. Tut übrigens auch nicht weh, sondern macht gegebenenfalls richtig Spaß. Miguel Matthes von der Wein & Tapas Bar Barceloneta hat zusammen mit dem Leipziger Unternehmen Sensape dafür gesorgt, dass die Weinverkostung zu Hause ein bunter Mix aus Spielen, Lernen und Trinken ist.

Und zwar genau in dieser Reihenfolge, denn das Spiel – zu dem man am besten ein Tablett (Smartphone geht auch) und auf jeden Fall eine funktionierende Internetverbindung braucht, kommt erstaunlich lang ohne Wein aus. Das mag am Anspruch liegen, den Miguel Matthes im Begrüßungsfilm formuliert: „Wir wollen das Weinwissen demokratisieren!“ Da muss man also durch die Theorie durch mit den Karten, die man Stück für Stück aneinander legt und dann entweder old school (umdrehen!) liest, was Sache ist (Karte 3, ungefähr Bierdeckelgröße: Was ist Wein? Antwort hinten in zwölf groß gesetzten Zeilen – die Wikipedia nimmt sich mehr Platz). Oder neumodisch eben mit einem Hauch von AR sowie Animationen und Filmen.

Miguel, das hört man schnell, ist kein waschechter Spanier. Geboren ist er in Berlin – „die ersten Lebensjahre haben meine Ausdrucksweise geprägt. Auch als Berliner Schnauze gefürchtet“, sagt er selbst. Demonstrierte er auch gleich, indem er den geschätzten Kollegen Jan und mich Banausen nannte, wo wir doch nur schreiben statt zu probieren (wenn der wüsste…). 20 Jahre in Spanien haben den Miguel-Teil des Mannes geprägt, der seit acht Jahren in der Dresdner Neustadt das Barceloneta betreibt und dort über 80 Weine anbietet – einige davon speziell für ihn gemacht. Vier davon liegen in dem Spiel-Paket (das irgendwie keinen Namen zu haben scheint, aber 90 Euro kostet), zwei Rieslinge von der Mosel und zwei Rote aus dem Rioja. Nicht mit im Paket, aber durchaus sinnvoll zusätzlich zu besorgen, sind Früchte und Gewürze – für die Weinbeschreibung klappt das übrigens nur, wenn man unter Nelke das Gewürz einkauft und nicht die Blume. Ach ja, und mein Pro-Tipp wäre natürlich, für die Karten 1 bis 14 eine Flasche zur Auflockerung der Theoriephase bereitzustellen.

Neben Miguel Matthes tauchen auch andere Männer in den Filmen auf. Den einen kann man schnell zuordnen – das ist der Winzer der beiden Rieslinge: Johannes Schmitz vom Weingut Rebenhof. Er steht mit Miguel Matthes im Riesling in den Steilhängen vom Ürziger Würzgarten. Herrliche Aussicht! Später tauchen noch zwei andere Herren auf, die sich (wenn ich’s nicht verpasst habe) nicht vorstellen. Der eine war allerdings bei der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Spiels dabei: es ist Michael Lehnert, Commercial Director von Sensape. „Zusammen haben wir die AR gestützte Weinverkostung konzipiert, entwickelt und über mehrere Monate mit Probanden getestet, sagte er. Das Resultat sei eine zweistündige, virtuelle „Weinreise zu fernen Weinbergen, animierten Produktionsstätten bis ins heimische Wohnzimmer zum Verkosten.”

Nach dem Probieren kann man das eigene Fachwissen testen. Nicht genug Punkte erreicht? Das sei doch gar kein Problem, schmunzelt der Barceloneta-Chef: Probieren sei bei Wein immer wie Studieren, und natürlich könne man die Weine auch nachkaufen und eine neue Probierrunde einleiten…

Wein & Tapas Bar Barceloneta

Alaunstr. 27

01099 Dresden

Tel. +49 351 2063 7981

www.winehead.de