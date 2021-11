Die Frauenkirche ist knütterig. Und Schuld hat Tina Reichel aus Erfurt. Die hat nämlich, geniale Mischung aus Frust und Lust, im Frühjahr ein aus dem Rahmen gefallenes und entsprechend unbrauchbares Bild wie folgt zu neuem Leben erweckt: zerknittere das Bild, forme es so, dass es steht und nimm, weil es ja freiwillig nicht wirklich steht, eine Stele innen drin als Stütze. Fuß drunter zum Stabilisieren (Statik) und Lack drüber um Stabilisieren (Optik) – und schon ist was Neues da. Tina Reichel nennt das Ergebnis einerseits Reborn (weil ja die ursprünglich zweidimensionalen Bilder ein neues Leben mit dritter Dimension erfahren) oder auch Cocoon (ob sie den Film toll fand, die Klamotten oder die Musik von Sven Väth, blieb unklar).

Vielleicht ist das alles ja auch nur gut erfunden – storytelling gehört ja heutzutage zum guten Ton, und auf Nachfragen zu Details des ersten unfreiwilligen Werks blieb die Künstlerin erstaunlich im Ungefähren, obwohl sie ja sonst so gar nicht auf den Mund gefallen ist. Zumal sie auch sonst eher selbstbewusst als Gesamtkunstwerk auftritt, mit einer Jacke wie ein Gemälde aus dem Atelier (natürlich signiert: TR), mit so eng anliegenden Hosen, dass eine Kuh ihrer Haut sagen würde: guck mal, so geht das. Und selbstverständlich glänzen die Beinkleider wie ihre Gemälde!

„Farbe & Rausch/RUSH OF COLOURS“ nennt Tina Reichel die Ausstellung, die seit dem 4. November und noch bis zum 15. Dezember im „Kastenmeiers“ zu sehen ist. Insgesamt kann man 24 Werke ansehen (und bei Gefallen auch kaufen – bei ihrer Ausstellung vor zwei Jahren hat das wohl ganz gut geklappt, Tina Reichel ist die erste Nicht-Dresdnerin, die zum zweiten Mal hier ausstellen darf. Und das bei mittlerweile 76 Ausstellungen im Restaurant. Teil der jetzigen Ausstellung ist natürlich die feuerrote Frauenkirche als „Cocoon“, aber wem die rund 150 Meter Höhe zu dominant im heimischen Rahmen ist: Campbell’s Tomatensuppe gibt es als kleinere Skulpturen und Un-Reborn als Bild.

Die Ausstellung im Restaurant (öffnet um 17 Uhr) kann man täglich besichtigen, die Zeit davor (zwischen 15 und 17 Uhr) auch unabhängig von einem Restaurantbesuch.

Farbe und Rausch

Ausstellung von Tina Reichel in der Galerie im Kastenmeiers vom 4. November – 15. Dezember 2021

Kastenmeiers – das Fischrestaurant im Taschenbergpalais

Taschenberg 3

01067 Dresden

Tel. +49 351 48484801

www.kastenmeiers.de

Tina Reichel im Netz: www.tina-reichel.com