Gräfes Weine zum Gänsemenü

Der 11. November ist für Gänse kein schöner Tag. Denn dann gibt’s landauf, landab Gänsebraten. Die einschlägige Gänsebratenerklärliteratur beruft sich auf Martin, der gar nicht Gänse teilte, sondern seinen Mantel – mit einem frierenden Bettler. Und weil er, das war dann ein wenig später, nicht zum Bischof geweiht werden wollte, versteckte er sich im Gänsestall, wo die dummen Gänse allerdings lauthals los schnatterten und ihn so verrieten. Und was haben sie jetzt davon? Racheessen seit Generationen. Vielleicht war’s aber auch ganz anders und die Leute, die damals® noch die 40 Tage vor Weihnachten fasteten, wollten sich lediglich kurz vorher nochmal die Kante geben. Klingt plausibler, auch wenn in der Jetztzeit der 11. November nicht mehr der Auftakt des Fastens, sondern der Startschuss der vorweihnachtlichen Schlemmerorgien sind.

Für das Gänsemenü, dass es seit dem 11. November bei Gräfe’s Wein & fein gibt, probierten wir den Tag zuvor aus, welche Weine die jeweiligen Gänge begleiten sollten. Wir, das waren neben Matthias Gräfe noch Birka Schabehorn (die in der Küche für den verantwortungsvollen Umgang mit den Gänsen zuständig ist), Sylke Scholz (die im Service für den verantwortungsvollen Umgang mit den Gästen zuständig ist) und ich (einer muss ja die genießende Gästeschar repräsentieren). Den Plan, während der Auswahlprozedur zu podcasten, verwarfen wir schnell: so genau will’s doch keine*r wissen. Also trafen wir uns später im Studio Rdbl. und sprachen über die Weine, die es nun zum Essen gibt.

Hier wie zu erwarten das Wann-ist-Was der Hör-Momente:

02:20 Arbeitsbeginn

02:25 …mit Wein als Apero – 2017 Chardonnay-Weißburgunder, Wageck, Pfalz

04:01 der 13. November: ein wichtiger Tag! Herr Gräfe rät es nicht…

05:32 wir suchen Gänseweine aus – aber nix mit Wasser!

05:50 nun im Glas: 2017 Chardonnay&Weißburgunder, Wageck, Pfalz

08:46 Wagecks sind Freaks. Thomas Pfaffmann war auch schon mal beim Gräfe (17.11.2018)

12:29 Bissersheim – das Zentrum polyglotten Weins

13:12 der zweite Wein, der erste zum Menü – mit Vorgeschichte, nachzuhören im Podcast Folge 19

13:40 es ging dort um den Prinzenwein und einen anderen, dessen Namen wir nicht verrieten

14:31 2020 Ab ins Heu – Riesling-Traminer, Schloss Proschwitz für Gräfe’s Wein & fein

17:41 Dank an den Ermöglicher, Prinz zur Lippe

18:02 Ab ins Heu – für den Landwirt mehr Arbeit als Vergnügen

19:01 viel Säure, noch mehr Zucker aber im Ergebnis: belebende Frische

19:41 die Idee der Speise erklären

21:30 was trinken wir zum zweiten Gang, in dem es Brühe gibt?

22:12 im Glas: 2018 Weißburgunder, Weinweiber, Sachsen

24:07 der WB ist von der Lage Seußlitzer Heinrichsburg, die Jan Ulrich gehört

27:55 im Menü steckt die ganze Gans

29:21 wir haben in den letzten Jahren eine Sortimentserweiterung gemacht

29:51 es gibt auch anderswo auf der Welt tolle Rieslinge

30:37 im Glas: 2019 Kungfu Girl Riesling, Charles Smith, Columbia Valley

32:40 Würzfleisch

36:50 wieder beim Wein…

37:46 wir reden über der Geist von Wacken

43:46 Rotwein von der Ahr

46:15 im Glas: 2020 Jungwinzer Next Generation, Spatburgunder, Ahr

46:41 wir erinnern an den Podcast mit Felix Peters…

48:03 die klassische Situation auf dem Teller: der Hauptgang des Menüs

49:36 Gänseessen – der Kollektivzwang zum Überfressen mit dem Vorsatz: nächstes Jahr tun wir es wieder

50:19 wie wir an den Rotwein gekommen sind (über Axel Krüger!)

51:13 die drei Jungwinzer sind…

52:41 Was, wenn man keinen Roten zum Hauptgang mag? (Grauburgunder von Kiefer!)

53:13 Dessertwein: Rotweincuvée „Poetry“, Kiefer, Baden

56:14 Rotweincuvée Poetry, Spätburgunder und Cabernet Mitos

56:20 Ist der Cabernet Mitos ist eine Piwi? (nein, ist er nicht)

59:15 Kiefers bedienen geschickt die Klischees

Einige Namen fielen im Podcast, vor allem natürlich die der Winzer von den ausgesichten Weinen. Hier als Service die Weine als Liste mit Links zu den Weingütern und weitere weiter führenden Links: