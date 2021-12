Greetsiel

Wenn es ein Bild gibt, dass für Greetsiel steht, dann ist es das der Zwillingsmühlen. Für sie gilt, wie für so manche Dinge: mit Abstand betrachtet sind sie am schönsten. Denn direkt davor steht man auf der Straße und sieht mal die eine und mal die andere zweistöckige Galerieholländer gut. Ein feiner Standort (am Bootsverleih) rückt beide Mühlen ins Licht plus, mit etwas Glück, auch ihre Spiegelung, so dass man Doppelzwillingsmühlen hat. Die grüne Mühle stammt aus dem Jahr 1856 – sie ist die westliche der beiden. Die rote (ergo östliche) wurde 1706 gebaut, man kann sie besichtigen.

Aber Greetsiel bietet natürlich mehr. Es war mal ein beschauliches Fischerdorf, und bevor der Tourismus kam, hieß es in Ostfriesland immer: die Greetsieler Fischer sind die besten. Keine Ahnung, ob das belastbar war. Was aber stimmt: der Hafen war schon immer ein sehr feiner für Sehleute, früher mit sparsam eingesetzter Analogkamera genau so wie heute mit Glaslinsenfotografie im Smartphone. Auch weil die Greetsieler Fischer die Boote so prima und farbenfroh in Schuss halten.

Die Fischerboote gehören zu Deutschlands zweitgrößter Krabbenfischerflotte (nur die Büsumer ist größer). Um auf halbwegs offenes Meer zu kommen, müssen sie ein wenig tuckern: der Hafen ist durch die permanente Landgewinnung zum Binnenhafen geworden. Der Vorteil der Kanalfahrt bis zum Meer: nun ist immer Wasser da, man hat der Tide ein Schnippchen geschlagen. Das Leysiel mit Schleuse macht’s möglich, das die Fahrrinne immer genug Tiefgang hat.

Wenn man nicht Fischkutter ist (was ja für die meisten der hier Lesenden zutrifft), bietet sich ein Ausflug – zu Fuß oder mit dem Rad – an. Mit dem Ziel Pilsumer Leuchtturm hat man was Reelles aus der Touri-Kiste „Musste gesehen hab’n“ und läuft/fährt lange Zeit parallel zum Leyhörner Sieltief. Als Radler ist es nicht weit bis zur Schleuse, als Fußgänger (in diesem Fall: wir) schenkt man sich das und geht straks zum Leuchtturm.