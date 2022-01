Franz Ahnert ist (seit Ende vergangenen Jahres) der neue Kellermeister und Außendienstverantwortliche beim Radebeuler Weingut Drei Herren. Wir hatten uns im Dezember eher zufällig kennen gelernt – weil er eines Freitags abends mit seinem Vorgänger Jakob um Mitternacht auf die Idee gekommen war, in der Weinzentrale einen Absacker zu nehmen. Wir hatten, knapp zwanzig Minuten früher, die gleiche Idee, und so saßen wir dann mit Jens Pietzonka und seinem Team noch ein paar Flaschen zusammen, um die an jenem Tag verkündete Schließzeit 20 Uhr in sächsischen Restaurants zu beweinen. Den Podcast haben wir dann zu etwas vernünftigeren Zeiten aufgezeichnet: kurz vor und während des Neujahrsempfangs in der Weinzentrale, bei dem Franz Ahnert das Weingut Drei Herren vorstellte.

Beim Podcast in zwei Teilen geht es zuerst relativ ruhig zu – das war vor Öffnung der Weinzentrale für den Publikumsverkehr. Danach wird’s dann lauter im Hintergrund, die Weinzentrale war ausreserviert – und die an der Theke können nie leise! Wir hatten – natürlich — den Winzer nicht die ganze Zeit am Tisch, aber bekamen dennoch passend zum Essen (wir hatten uns vom Team vier Gänge plus Dessert, passend zu den Weinen aussuchen lassen) die Wein-Infos.

2020 Scheurebe trocken

2021 Fassprobe Scheurebe

2020 Sörnewitzer Boselberg Riesling Spätlese trocken

2019 Weissburgunder trocken Goldlinie

2018 Spätburgunder trocken

2019 Eigensinn Cabernet Franc

2019 Radebeuler Goldener Wagen Scheurebe Auslese

…und dazu aßen wir aus der Küche von Sebastian Roisch:

Riesengarnele | Avocado

Teriyaki Lachs

Getrüffelte Ragout-Fin-Bemme

Coq au Vin

Eierschecke im Glas

Das Weingut Drei Herren ist eine Neugründung aus dem Jahr 2004. In diesem Internet stand im Juli 2006: „DREI HERREN, das sind als Neugründer der Kunsthistoriker Prof. Dr. Rainer Beck, großväterlicherseits selbst einer Winzerfamilie entstammend und der Radebeuler Winzer Claus Höhne sowie der fränkische Winzerfreund Gerhard Roth als Geburtshelfer bei der Entstehung. Kurz danach ist Antje Wiedemann, sächsische Weinkönigin 2003 und deutsche Weinprinzessin 2004 Mitglied unseres Teams geworden.“ [Quelle] Von den Genannten ist nur noch Winzerfamilienenkel an Bord, aber es gibt (seit 2014) ein eigenes Restaurant und zunehmend nicht nur mehr Fläche, sondern auch mehr merkenswerte Weine – Franz Ahnert lobt seinen Vorgänger Jacob Oehler da völlig zu Recht.

…und hier folgen unsere Themen. Außer Franz Ahnert und uvs hört man Jens Pietzonka, Sebastian Roisch (Chef in der Küche und hier nur Kurzansager der Gänge) sowie als Fragenden den Thomas, der mit uns am Tisch saß (und den Stammhörende aus der Episode 15 kennen).

00:51 zu Gast: Franz Ahnert, der neue Kellermeister beim Weingut Drei Herren (und natürlich auch da: Jens Pietzonka)

02:14 ein Quereinsteiger, geboren in Mittweida (Sachsen)

03:30 Schnupperpraktikum im Weingut Merkle, Württemberg

04:30 im Glas und am Gaumen: 2020 Scheurebe, Drei Herren

05:10 die Lage des Weinguts in Radebeul – der Weinberg hinterm Haus ist der Hermannsberg

05:58 auf dem Weinberg stehen viele verschiedene Sorten

06:24 im Sortiment: 3 Rotweine und 13 Weißweine! „…aber wir haben mehr und mehr Lust auf Rotwein“

07:44 Anteil der Scheurebe? 3.000 Liter, der beliebteste Wein

07:57 das Weingut liegt sehr schön direkt am Berg, in dem es die Steinerne Schnecke gibt

08:45 ein Hort der Biodiversität

09:43 was für Böden gibt es in den Lagen des Weinguts?

11:28 Größe des Weinguts: 5,5 ha, demnächst 6…

11:35 der andere Weinberg: Bosel in Sörnewitz

13:04 Vergleich Rieslinge Sörnewitzer Boselberg vs. Goldener Wagen

14:04 wie lange dürfen die Weine reifen? (Riesling bleibt ein Jahr im Weingut, der Müller-Thurgau kommt schon nach nem halben Jahr auf die Flasche. UVS meint ja, der Müller kann mehr, wenn man ihn liebt…)

14:50 Ziele, so als neuer Kellermeister? (..mehr Spontangärung zulassen, mehr um Rotweine kümmern)

15:37 mit verschiedenen Winzern zusammenarbeiten, Terrassen- und Steillagenwein weiter entwickeln

17:14 Im Glas, direkt vom Fass: 2021 Scheurebe

18:42 wie war der Jahrgang 21? „Es gibt nur kompliziertere und unkompliziertere Jahrgänge – 21 war eher kompliziert“

20:01 ein spannender Jahrgang!

20:22 auch ein Projekt von ihm: das Archiv (wir empfehlen diesen Podcast dem Weingutsgründer Dr. Beck!)

21:21 ab hier – hörbar mit Gästen im Hintergrund!

21:25 zum indisch angehauchten Küchengruß passt der naturtrübe Wein bestens

23:12 der Vorteil eines unterirdischen Kellers: Temperaturausgleich

23:41 Jens bringt die Riesengarnele

24:03 Kellermeister ist er offiziell seit November 21 – wobei: „ich sehe mich eigentlich mehr so als Bauer“

25:27 Team mit 9 festen MA, aber davon auch welche im angegliederten Restaurant

27:41 wie oft ist er im Weinberg? („Symbiose in der man lebt mit den Weinbergen“)

29:56 Rebschnitt im Winter?

31:37 Im Glas: Der Riesling!

32:30 Fläche 1,5 ha am Boselberg, bepflanzt mit Sauvignon Gris und Riesling

33:36 Sebastian Roisch bringt den Teriyaki-Lachs

35:34 Wie lässt sich der Winzer inspirieren? (aka: was trinkst du so?)

37:24 Die Goldlinie-Weine

38:30 zu den Preisen ab Hof

39:03 Sekt gibt’s auch! …bald NEU ein Riesling Extra Brut (24 Monate auf der Hefe lag der)

39:49 Im Glas: Weißburgunder Goldlinie (Die Weine kommen in Probiergläsern – aber wir schütten um: in den schöneren Gläsern riecht man mehr!)

41:50 soooo…, sagt der Koch und bringt die getrüffelte Bemme

43:30 Lagen in den Vordergrund setzen – und den Eigensinn an die Spitze stellen

44:49 Wege, die in Sachsen noch nicht gegangen sind, will er in Zukunft gehen

45:42 die Rotweine: Eigensinniger Cabernet Franc und Spätburgunder

46:30 warum Eigensinn?

47:18 zum Abschluss eine bodenlose Eierschecke im Glas zur Scheurebe Auslese

Weingut Drei Herren

Weinbergstraße 34

01445 Radebeul

Tel. +49 351 795 60 99

dreiherren.de