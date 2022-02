Delfter Blau und Delfter Grau

Koornmarkt und Beestenmarkt

Banale Feststellung: bei Sonne sieht eigentlich alles nochmal viel schöner aus. Wir waren geneigt, den bisher gegangenen Weg einfach rückwärts abzulaufen, um das Gesehene bei anderem Licht zu betrachten – schlugen dann aber doch andere Pfade ein und gelangten über den Wijnhaven (herrliche Adresse, oder?) zum Koornmarkt mit seinen herrlichen Giebelhäusern. Grachten, Grachten, überall Grachten. So kann man mitten in der Stadt am Wasser lang und hat auch durchaus was zu sehen, wie zum Beispiel das Terrassenboot der Brasserie ‚t Straatje van Vermeer. Die gehört übrigens zu einem Hotel mit interessantem Konzept: man kann dort auch (also nicht nur, es gibt auch ganz normale touristische Vermietung) so genannte Scheidungszimmer buchen: „Stehen Sie vor einer Trennung, stehen Sie vor einer Scheidung oder befindet sich Ihre Beziehung in der Brüche? … Damit Sie sich voll und ganz auf sich und die Zukunft konzentrieren können, bieten wir Ihnen unsere Hotelzimmer an. … Kurzfristig ist Wohnraum oft schwer zu bekommen, daher ist unser Konzept eine perfekte Zwischenlösung. Sie mieten ein Hotelzimmer für mindestens 1 Monat, danach ist das Zimmer wochenweise buchbar, aber auch wochenweise kündbar.“ Spannende Idee (und ich frage mich, ob man, um einen Monat zu bleiben, einen Trennungsschein benötigt?)!

Zum Nachdenken blieb keine Zeit, die Phase kleiner blauer Himmelsflecken ging abrupt zu Ende, es ging ene dunkle Wolk herein und beliebte sich zu ergießen. Glücklicherweise war’s nur ein paar Schritte zum Beestenmarkt, dem alten Viehmarkt. Die Geschichte des Platzes in aller Kürze: 1449 bis 1595 Franziskanerkloster (also noch kein Platz), nach dem Abriss bis 1972 Platz der Delfter Viehmärkte, dann 21 Jahre lang Parkplatz. Mit einem Zeitgeistwechsel entstand dann in den 1990er Jahren der Markt als Unterhaltungszentrum, den die umliegenden Gastronomiebetriebe bespielen (2018 waren es derer elf, entnehme ich der Wikipedia). 24 alte Platanen spenden im Sommer Schatten, aber da die Wirte das Wetter kennen, gibt es auch großformatige regendichte Schirme. Ein bunter Keramik-Taurus des Künstlers Rob Brandt erinnert an die Zeit als Viehmarkt.