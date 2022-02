Contemporary Art

Wenn man’s nicht weiß, ist die Überraschung groß: immer wieder gibt es große Kunst an den Wänden. Exakt bis zu 140 Quadratmeter große, entstanden im Rahmen einer Aktion der CEMFAC (La Ciudad en el Museo. Foro de Arte Contemporáneo – The City in the Museum. Contemporary Art Forum). Die ständige Freiluftausstellung an den Fassaden der Gebäude von Los Llanos de Aridane gibt es seit 1999. Geplant waren 25 Wandmalereien, derzeit kann man allerdings schon 28 Kreationen finden. Es gibt einen Flyer in der Touristen-Info (aber den hatten wir nicht, und online habe ich auch keinen Überblick mit Bildtiteln und Namen der Künstler gefunden). Am Boden sind Tafeln mit Infos eingelassen – auch die hatte ich vor Ort nicht bemerkt, weil ja da auch Leute drüber laufen (und wenn man’s nicht weiß, sucht man ja auch nicht). Schön anzuschauen war’s dennoch!