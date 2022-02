Eine Insel im Rhein, 3.300 Meter lang und (an der breitesten Stelle) 300 Meter breit. Sie liegt im Rheingau, wo man sich ja per se gut aufs Weinmachen versteht. Und auch auf der Mariannenaue, von der hier die Rede ist, wächst Wein: auf 24 ha, mehr als auf einem Drittel der Insel. „Eine mystische Insel im Rhein“ steht auf der Webseite, und die dazu gezeigten Bilder vermitteln genau das. Wir waren so angetan, dass wir uns flugs die Erlaubnis zur Veröffentlichung hier geholt haben (sonst ist das Weingut Schloss Reinhartshausen, zu dem die Insel gehört, aber nicht in diesen Podcast involviert. Obwohl: die Weine kommen ja daher, also irgendwie dann doch!).

Etwas überspitzt könnte man ja formulieren, dass wir hier Alpenwein trinken, denn die Insel entstand vor rund 10.000 Jahren aus angeschwemmtem Kalkgestein, das der Rhein aus den Alpen mit sich führte. Auf dem Kalk wachsen unter anderem Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon blanc und Roter Riesling, die ökologisch bewirtschaftet werden. Wie unsere ersten Trink-Erfahrungen an diesem Abend ergeben, sind es noch ein paar Sorten mehr: alte Rebsorten, die zu einem Historischen Satz kombiniert wurden.

Bevor wir uns an den Rheingauer-Inselweinen abarbeiteten, gab’s noch ein wenig artfremd, aber doch irgendwie passend, einen Aufsacker (der unbekannte Bruder des allseits beliebten Absackers): inCide, ein „Apfelweinhaltiges Mischgetränk mit Holunderblütensirup“ – so steht’s hinten drauf. Was das ist, wie das schmeckt, und vor allem, wer’s macht, erzählen wir natürlich auch… Anschließend gab’s

2020 Cuvée Eisvogel

2019 Historischer Rebensatz

2019 Sauvignon Blanc

2019 Weißburgunder & Chardonnay

2018 Weißburgunder Privatreserve

2018 Roter Riesling

…und das sind die Themen unseres Gesprächs, in dem es wieder einmal um weit mehr als Wein ging:

01:13 InCide

02:07 Über die „ostische Vergangenheit“ des Herrn Gräfe (in der Mongolei)

03:07 der InCide kommt von Aaron Schwegler

das Spaßgetränk schlechthin in der 0,33-l-Flasche fürs lässige Tragen

Auch das geht: Gräfe setzt InCide als Getränkebegleitung für ein Dessert ein

04:37 nicht nur in Brandenburg die Frage: wer wohnt hier eigentlich – und warum?

07:32 vor uns: Weine von der Insel Mariannenaue!

08:25 Rheinhessen hat mehr als nur die guten Güter…

10:00 Insel Mariannenaue – im Rhein

11:22 im Glas: 2020 Cuvée Eisvogel

12:20 Arbeitsbeginn

12:36 was könnte in der Cuvée drin sein?

13:59 die Nase ist verhalten – ..aber es schmeckt (deutlich) besser als es riecht

16:16 the wine goes good with the cheese

19:00 im Glas: 2019 Historischer Rebensatz

19:32 Aufgeschraubt – und riecht nach Kork!?!

19:49 Alte Rebsorten drin

20:23 Was ist das denn: Edelstank…

25:36 Westfälischer Himmel

27:21 Lob des Backhaus Dresden

28:33 im Glas: 2019 Sauvignon Blanc, nun endlich

30:05 diese Weine sind süffig ausgelegt

30:24 VDP thematisiert

35:40 im Glas: 2019 Weißburgunder & Chardonnay

36:14 ABC: Anything but Chardonnay?

43:08 im Glas: 2018 Weißburgunder Reserve

47:08 über die Angst, den Gast zu verlieren

48:57 Abschweifung zum Dessert: Blauschimmelmousse

52:23 im Glas: 2018 Roter Riesling

Mariannenaue

Weingut Schloss Reinhartshausen

Hauptstrasse 39

65346 Eltville

www.schloss-reinhartshausen.de/insel-mariannenaue