Als wir im Januar bei Matthias Schuh im Weinkeller waren, um mal eben ein Stündchen zu podcasten, war schnell klar: daraus wird nix. Als wir nach zweieinhalb Stunden wieder rauskamen, deutete sich an: das wird schwer zu schneiden, aber einfach zu teilen. Nach Folge eins (hier!) kommt hier nun also nahezu nahtlos der zweite Teil. Wir haben nicht nur die Keller gewechselt, um andere Weine (wieder aus dem Tank bzw. dem Fass) zu probieren, sondern auch durchaus ernste Themen erörtert.

Probiert haben wir in den zweieinhab Stunden einiges, na klar.

In der Folge eins probierten wir Pet Nat, Riesling Kabinett sowie Weißburgunder Klausenberg und Weißburgunder für Sekt. In dieser Folge kamen zu den Gesprächsthemen in Glas: 3x Scheurebe, diverse Fassproben Spätburgunder 20 – und beim Nachgespräch im Warmen gab es einen Riesling Halbstück 20 aus der Flasche…

Und das sind unsere Themen:

Probleme mit Flaschenbeschaffung? – Mit allem: es gibt nichts!

keine Flaschen für Korken? Dann eben Schraubverschluss, auch wenn nicht gewollt

wir versuchen, möglichst viel in der Region zu kaufen

Preise pro Flasche steigen – weil alles im Vorfeld teurer wird

sächsische Weine im Supermarkt/Discount – regt dich das auf?

Nö – wichtig ist nur, dass die Qualität passt

auch was im Supermarkt steht, muss für die Region stehen

meine Stärke für unsere Marke ist, dass wir nicht beim Discounter und Lebensmitteleinzelhandel sind

für ihn und die Marke: Fachhandel und Gastronomie – wo die Leute was zum Wein erzählen können

was trinken wir jetzt?

drei verschiedene Scheureben, von West nach Ost im Anbaugebiet:

Scheurebe aus Jessen, von ihm (Kapitelberg) und aus Pesterwitz (Jochhöhschlösschen)

drei verschiedene Scheureben, von West nach Ost im Anbaugebiet: Scheurebe aus Jessen, von ihm (Kapitelberg) und aus Pesterwitz (Jochhöhschlösschen) sie machen neben dem eigenen Wein auch den für Gut Pesterwitz (fast 8 ha)

Sandboden-Wein aus Jessen

ganz anderer Wein, obwohl gleicher Jahrgang/etwa gleiches Mostgewicht

getrennt ausbauen mit Luftlinie nur 500 m macht riesen Unterschied

Lehmboden

das war Pesterwitz!

der Dritte im Bunde – vom Klausenberg

das möchte ich nicht ausgießen. (doch, in sich)

nun ein Wein, den ich nicht verkaufen darf

nochmal PetNat – Menge und Probleme und Lehrgeld

Verjus

der Versuch, ne geile BA oder TBA zu machen

probiert ihr mit anderen Winzern zusammen zu arbeiten?

ich bin ein offener Mensch, ich gönne jedem alles…

ich freue mich, wenn es guten Wein auf dem Markt gibt – Hauptsache das Anbaugebiet steht gut da!

man kann sich nur weiter entwickeln, wenn man über den Tellerrand hinaus guckt

Lebenslauf: 2007 Abi hier gemacht und dann bis 2013 raus in die Welt

Ausbildung bei Wirsching und Burrlein in Franken

Frieder Burrlein ist einer der Bio-Pioniere in D

zwei Jahre Neuseeland in einem BioDyn-Betrieb

St. Emilion im Bio-Betrieb

vom Austausch mit Kollegen lernt man am meisten

wo die Region noch ein Riesen-Potential hat

…die Winzer in Sachsen sind da zu träge

Plan für die Zukunft: im Restaurant noch ne Schippe drauf legen

passt uff, jetzt geht’s los!

von 2008-2016 waren sie Bio-zertifiziert

die EU-Zertifizierung ist am Leben vorbei, nicht die Wahrheit für ihn

keine Herbizide, organischer Dünger – aber eben auch kein Kupfersulfat

und bio-dynamisch?

wir kompostieren alles, was wir aus dem Weinberg holen

es gibt bei Entscheidungen keine Hierarchie – es gibt Konsens, und fertig.

das ist die Spätburgunder-Stilistik, die er machen will: Säure, Eleganz

Spätburgunder hat 12,6% Alkohol, mehr will ich nicht

Rotwein, der ein wenig leichter ist, nicht so anstrengend – das ist, was wir können

an Spätburgunder kommt nix ran!

filterst Du? Nö, mach ich so

ich bin ein großer Freund davon, spät zu schwefeln

einfache Weinchemie…

Plan für dieses Jahr: ne fette Elektroparty…

nun das gleiche nochmal aus dem Holzfass

wir haben fast nur alte Fässer

das Holzfass ist Reifungspartner

um Erfolg zu haben, ist es wichtig, sich selbst reflektieren zu können

größte Herausforderung im Weinbau: pro Jahr gibt es nur eine Chance!

Vertrieb

meine Strategie war immer, Leute nicht zu belästigen

Weingut Schuh

Dresdner Straße 314

01640 Coswig OT Sörnewitz

Tel. +49 3523 84810

www.weingut-schuh.de

