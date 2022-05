Die Straße heißt Kaitzer Weinberg, das Restaurant an der Straße hat den Namen Café Weinberg – nur vom Weinberg war lange nichts zu sehen am Südhang zum für Dresden so bedeutenden Kaitzbach. Das sollte sich 2018 ändern, denn da begann der Garagenwinzer Dr. Volker Kahlert 1.200 m2 aufzureben. Wir waren schon mal da, als der noch ganz junge Weinberg begossen werden sollte: mit Kahlerts Wein aus Pillnitz (beabsichtigt) und mit Ausläufern von Gewitter (ungewollt, aber hinnehmbar). Jetzt gab es am vergangenen Samstag die offizielle Einweihung des Weinbergs – mit den ersten Weinen aus Kaitzer Lage nach über hundert Jahren.

Und da merkte man auch gleich schnell, wie wenig Wein aus 1.200 m2 herauszuholen ist: ratzfatz war der junge Wein vom jungen Weinberg ausgetrunken. Wie gut, dass es vom Kaitzer Weinberg nicht weit zur Weinmanufaktur in der Ackermannstraße ist, so dass für Nachschub mit Weinen aus Pillnitz (wo seit 2015 die anderen Weine von Kahlert wachsen) gesorgt war! Wer konnte auch schon damit rechnen, dass sooo viele Leute kommen würden und witterungsbedingt Durst mitbrachten?

Der neue Kaitzer Weinberg, entnahmen wir einem Schild gleich neben dem Weinausschank, ist nicht der alte. Der war mit dem Weinberghaus von 1686 auf dem Flurstück 109 angelegt, auf dem seit 1913/14 das Café Weinberg und mittlerweile neben dem Restaurant auch Wohnhäuser stehen – die berühmte fünfte Fruchtfolge (Bebauung). Schuld daran ist natürlich die Reblaus, die für die notwendige Flurbereinigung gesorgt hat. Dort wieder Wein anzubauen ist also faktisch gar nicht möglich (Wein trinken geht noch!). Aber nur einige Meter weiter gibt’s noch unbebautes Areal – und da entstand zusammen mit der Dresdner Vorgebirgs Agrar AG der neue Weinberg.

Hier wachsen nur Weißweinsorten – Grauburgunder, Weißburgunder, Bacchus und Solaris. Die Idee, 2018 eine Junganlage zu pflanzen, war natürlich keck (was man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht ahnen konnte): Die Sommer 2018, 2019 und 2020 waren sehr heiß und trocken, da hatten schon ältere Reben mit ordentlichem Wurzelwerk ihre Probleme. Aber offensichtlich hat’s geklappt, und der dann auf andere Art wieder nicht leichte Jahrgang 2021 brachte Traubenmatierial für passable Erstlingsweine. Nur eben wenig. Die Weine werden rebsortenrein in Stahltanks ausgebaut.

Den Geschmackstest bei der Einweihungsparty haben die Weine bestanden. Die Feierlichkeiten rund ums Genießen waren angemessen kurz und erstaunlich vielseitig: der Posaunenchor Leubnitz-Neuostra/Bannewitz spielte erwartungsgemäß eher traditionell-besinnlich, der Pfarrer Tobias Hanitzsch fand passende Worte, ein Kinderchor des Schulhorts sang und die sächsische Weinprinzessin Sabrina Papperitz versteigerte erfolgreich Weinflaschen des 2021er Jahrganges aus Kaitz für eben jenen Hort. Und als das Offizielle vorbei war, gab’s mehr Wein und die Musiker von Krambambuli schafften es wieder einmal, dass Menschen mit Hang zum Tanzen diesen Wunsch auch am Südhang des Kaitzbachtals ausleben konnten.

Kahlert’s Weinmanufaktur

Ackermannstraße 15

01217 Dresden

+49 173 7358436

www.kahlerts-weinmanufaktur.de

Öffnungszeiten [aktualisiert 2022]:

Wochenende im Mai, August, September, Oktober

