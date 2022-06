Wir sitzen im sächsischen Freiberg, trinken Wein aus Baden und reden über den Weinberg Europa. Der Wein ist ein Müller, schmeckt aber nicht so (sondern besser). Und der Weinberg Europa ist ein dickes Buch über Wein und Winzer, aber ohne Namedropping der allseits bekannten Größen. Vielmehr führt es mit den Portraits von 101 Winzerinnen und Winzern auf eine Reise zu den Neuen Achtsamen. Janek Schumann hat es geschrieben (zusammen mit Wolfgang Staudt), und wir sitzen nun in Janeks Weinbar Herder Zehn, um über das Buch und einige andere Dinge zu reden (eine hiervon unabhängige Buchbesprechung gibt es bereits).

Im Laufe des Podcasts reden Janek Schumann und ich auch kurz über die (bei der Aufnahme: bevorstehende – mittlerweile gewesene) Buchvorstellung in der Dresdner Weinzentrale mit Zoltan Heimann (Ungarn) und Adriana Gonzalez. Der Autor las (Vorwort und die zu den Winzern passenden Beiträge), die Winzer hatten je fünf ihrer Weine mitgebracht und brachten den Gästen ihre Philosophie näher. Kadarka und Blaufränkisch/Kékfrankos in den Gläsern boten natürlich auch Anlass für Gespräche, wie schön es ist, wenn das eine oder andere mal anders gemacht wird. Und wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, was das für den Lemberger hierzulande – also vor allem in Württemberg – für Folgen haben könnte.

[Aufgenommen am 9. Juni 2022]