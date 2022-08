Mit einem Besucherrekord schließen die Filmnächte am Elbufer in diesem Jahr ab: 273.536 Menschen kamen, um Filme zu sehen und bei Konzerten abzufeiern. Tolle Filme gab’s und dazu das passende Wetter – so erklärt sich das Geschäftsführer Johannes Vittinghoff. Bei den Filmen war „Monsieur Claude und sein großes Fest“ die Nummer eins … über 7.000 Besucher bei zwei Vorstellungen! Und bei den Konzerten, keine Überraschung, führt die Rangliste Roland Kaiser an. Über 72.000 waren an sechs Abenden da.

