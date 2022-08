Auftragskunst als Marketing

Der Bocksbeutel soll ja an einen Ziegenhoden erinnern, wobei ich weitaus mehr Bocksbeutel als Ziegenhoden in der Hand hatte. Seit 2015 eckt der Beutel an: weil einige Weinfunktionäre meinten, der alte Bocksbeutel sei in die Tage gekommen, beauftragte man den namhaften Designer Peter Schmidt, was Moderneres zu machen. Heraus kam ein Bocksbeutel, wo es viel zu meckern gibt: eckiger als der Vorgänger ist er, teurer auch. Vielen Winzern kommt der neu Bocksbeutel gar nicht so chic vor – sie verwenden einfach die alte Form – auch wenn die neue Flasche 2017 den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Gestaltung und Veredelung und den Deutschen Verpackungspreis in Gold gewann sowie 2018 die Produktinnovation in Glas des Aktionsforum Glasverpackung für sich entschied.

Für die Landesgartenschau 2018 in Würzburg hatten sich zehn Studierende der Hochschule Würzburg/Schweinfurt – Studiengang „Kommunikationsdesign“ und ein Student der Architektur von der Universität Leipzig an einem langen Wochenende im Lehr- und Versuchskeller der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim an zehn übergroßen Formen des neuen Bocksbeutel PS abgearbeitet, um sie mit künstlerischen Motiven zum und über den Wein zu versehen. Die Buddeln stehen jetzt in Iphofen und sind auf jeden Fall ein Hingucker und somit sicher eine gelungene Marketingaktion für die neue Flaschenform.