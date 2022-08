Sekt am Breitengrad 49 (clicken öffnet mehr)

Am Ende des Einbahnwanderpfads gelangt man auf den Wurmbergweg. Der hat Treckerbreite und führt direkt oberhalb der zum Neckar abfallenden Weinberge entlang. Früher® war das auch mal nur so ein Pfad (entnehme ich, natürlich, einem Schild am Wegesrand), aber mit den Treckern kamen die Begehrlichkeiten. Auf alten Fotos (die Tafel!) sieht man die Menschen bei der ursprünglichen Arbeit – ein stetes Steillagen-Auf-und-Ab nicht nur bei der Lese.

Der Wurmbergweg wurde Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gebaut – ist also noch gar nicht so lange her. Aber von wegen „früher war alles besser“ – nix da: die 124 betroffenen Grundstücksbesitzer des geplanten vier Meter breiten und 1120 Meter langen Wegs mussten das Gelände kostenlos abgeben und durften obendrein sich noch an den Kosten beteiligen. Wenn das nicht Stoff für grandiose shitstorms ist! 1968 war der Weg dann fertig (im Sinne von fertig gestellt), Anfang diesen Jahrhunderts war er fertig (im Sinne von fix und…), so dass er 2008/2009 generalsaniert werden musste. Nun läuft und fährt es sich chic, und unser kleiner Spaziergangstrupp profitierte eindeutig von der Möglichkeit, dass Fahrzeuge hier lang dürfen: während wir oben durch die Felsen gelaufen waren, hatten sich unten über den Weg Damen von den Vertriebs- und Eventabteilungen mit einer zur rollenden Weinbar umgebauten Ape auf den Weg gemacht, den Laufmüden Erfrischungen zu reichen. Also Wasser sowieso, aber auch Sekt beispielsweise.

Eigentlich ist es ja in mehrfacher Hinsicht ein schwäbischer Champagner, aber sowas darf man als Inverkehrbringer (schönes Wort, gell?) um Himmels Willen nicht schreiben – Journalisten sind da freier. Warum ist er das? Neunundvierzig Grad heißt er, weil Besigheim auf dem 49. Breitengrad liegt. So wie auch Ay, die Partnerstadt von Besigheim. Die Gegend um Ay nennt man Champagne – das Haus Moët & Chandon hat dirt über 100 Hektar Rebfläche, und immerhin noch 21 Hektar gehören Bollinger! Der Neunundvierzig Grad der Felsenkellerei ist ein Jahrgangssekt (2017 hatten wir, ist derzeit auch im Verkauf) aus Grundweinen der Sorten Pinot Meunier, Pinot Noir und Chardonnay, die in traditioneller Flaschengärung versektet wurden – mit 18 Monaten auf der Feinhefe. Hätte man aus der Ape nicht vermutet, machte aber ungeheuer Spaß! Nicht furztrocken, belebende Säure, feine Perlage – zu einem echt schwäbischem Preis (in Ay zahlt man sicher das drei- bis fünffache. Plus die Fahrtkosten hin&zurück).

PS: Wenn man auf Google Maps schaut, wo das alles so ist, findet man den bemerkenswerten Hinweis, dass der Breitengrad 49 vorübergehend geschlossen sei. Unter uns: der ist immer da. Man muss ihn nur spüren…